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Amazon được cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Mạng viễn thông dùng riêng được thiết lập trên cơ sở kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam, phục vụ hoạt động thử nghiệm, kiểm tra chất lượng thiết bị đầu cuối.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 23/9/2026, tại New York, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam.

Theo giấy phép, Amazon Kuiper Việt Nam được thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh để thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng, qua đó đánh giá chất lượng sản phẩm được chế tạo tại Việt Nam.

Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Mạng viễn thông dùng riêng được thiết lập trên cơ sở kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam, phục vụ hoạt động thử nghiệm, kiểm tra chất lượng thiết bị đầu cuối.

Mạng có phạm vi hoạt động trên toàn quốc và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin.

Amazon Kuiper Việt Nam được thành lập năm 2024, là pháp nhân của Amazon tại Việt Nam trong lĩnh vực kết nối vệ tinh.

Amazon Leo, trước đây mang tên Project Kuiper, là mạng băng rộng sử dụng hơn 3.000 vệ tinh quỹ đạo thấp, hướng tới cung cấp kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp cho những khu vực khó tiếp cận bằng hạ tầng truyền thống.

Việc cấp phép tạo cơ sở để Amazon kiểm thử thiết bị sản xuất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, mở rộng chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới.

Lịch Thiệp

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