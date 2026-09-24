Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 375, tờ bản đồ số 24, tổ dân phố Chiết Bi, phường Mỹ Thượng, TP. Huế.

Theo nghị quyết ngày 17/9/2026, khu đất có diện tích hơn 7,9ha, thời hạn sử dụng đến ngày 19/11/2059, hiện thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG).

Đạt Phương dự kiến chi gần 253 tỷ đồng để thực hiện thương vụ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất gần 203 tỷ đồng, còn tài sản gắn liền với đất hơn 50 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ sử dụng vốn tự có và/hoặc vốn vay từ các tổ chức tín dụng để thanh toán.

Khu đất từng được VietinBank rao bán với giá khởi điểm 309 tỷ đồng

Khu đất Đạt Phương dự kiến nhận chuyển nhượng từng được VietinBank sử dụng để triển khai dự án Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực. Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 20/12/2011.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án không tiếp tục được triển khai. Ngày 17/9/2024, HĐQT VietinBank phê duyệt chấm dứt hoạt động đầu tư dự án. Đến ngày 26/9 cùng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thông báo chấm dứt hoạt động.

Ngày 23/10/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thông báo về việc thu hồi đất. VietinBank được tiếp tục sử dụng khu đất trong thời hạn 24 tháng, từ ngày 26/9/2024 đến ngày 26/9/2026, để xử lý tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Tháng 6/2025, HĐQT VietinBank phê duyệt phương án chuyển nhượng bất động sản này. Theo hồ sơ đấu giá công bố ngày 26/8/2025, khu đất có một số công trình xây dựng dở dang, gồm tòa nhà hội trường, tường rào và máy phát điện.

Giá khởi điểm tại thời điểm đó là 309 tỷ đồng. So với mức giá này, số tiền Đạt Phương dự kiến chi để mua khu đất thấp hơn khoảng 56 tỷ đồng, tương đương 18%.

Hé lộ kế hoạch phát triển khu dân cư 1.700 tỷ đồng của Đạt Phương tại Huế

Điểm đáng chú ý của thương vụ là khu đất Đạt Phương dự kiến mua từ VietinBank cũng nằm trong danh mục dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại tại TP. Huế.

Theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20/8/2026 của HĐND TP. Huế, dự án Khu dân cư Phú Thượng tại phường Mỹ Thượng có diện tích khoảng 7,92ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án là Tập đoàn Đạt Phương.

Dự án có tiến độ đầu tư xây dựng dự kiến hoàn thành trong vòng 72 tháng kể từ khi hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối chiếu thông tin trong nghị quyết, khu đất thực hiện dự án hiện là đất cơ sở giáo dục đào tạo theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 288762 ngày 28/3/2012, thuộc quyền sử dụng của VietinBank.

Các thông tin về diện tích, vị trí và hiện trạng pháp lý của khu đất trùng khớp với bất động sản mà Đạt Phương vừa thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng từ ngân hàng này.

Như vậy, thương vụ gần 253 tỷ đồng có thể là bước chuẩn bị quỹ đất để Đạt Phương triển khai dự án Khu dân cư Phú Thượng với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng. Quy mô vốn đầu tư dự án lớn gấp khoảng 6,7 lần giá trị thương vụ mua bất động sản.



