THACO AUTO, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO do tỷ phú Trần Bá Dương sáng lập, vừa ra mắt mẫu xe tải van điện hoàn toàn mới mang tên THACO TOWNER E. Đây là dòng xe do doanh nghiệp phát triển, hướng đến phục vụ hoạt động vận chuyển, phân phối và giao nhận hàng hóa trong khu vực đô thị.

THACO TOWNER E có tải trọng 945kg, sử dụng bộ pin CATL dung lượng 41,86 kWh, cho phép xe di chuyển khoảng 300km sau mỗi lần sạc đầy.

Đáng chú ý, mẫu xe được trang bị công nghệ sạc nhanh 2C thông qua cổng CCS2. Tại các trạm sạc có công suất từ 90kW trở lên, thời gian sạc pin từ 20% lên 80% chỉ khoảng 18 phút. Khả năng sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian chờ, đáp ứng nhu cầu khai thác liên tục của các đơn vị vận tải và giao nhận hàng hóa.

Bộ pin của xe sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng nhằm duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình sạc và vận hành.

Ngoài sạc nhanh tại trạm, THACO TOWNER E còn được trang bị bộ sạc di động công suất 7kW. Thiết bị này cho phép khách hàng chủ động sạc xe tại kho bãi, nhà xưởng hoặc những địa điểm có nguồn điện phù hợp.

THACO TOWNER E là mẫu xe tải van thuần điện mới của THACO AUTO.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm, THACO AUTO triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua THACO TOWNER E, bao gồm tặng bộ sạc di động và miễn phí 10 lần sạc mỗi tháng trong năm đầu tiên.

Chương trình áp dụng đối với khách hàng hoàn tất ký hợp đồng và xuất hóa đơn đến hết ngày 31/12/2026.

THACO TOWNER E sẽ được bổ sung vào danh mục sản phẩm của thương hiệu THACO TRUCK. Hiện thương hiệu này đang cung cấp nhiều dòng xe phục vụ vận tải hàng hóa, gồm xe tải nhẹ máy xăng THACO TF220/230, xe tải van VAN TF, xe tải nhẹ máy dầu TF2800 và xe tải trung THACO LINKER.

Việc bổ sung mẫu xe tải van thuần điện giúp THACO AUTO mở rộng danh mục phương tiện vận tải, đặc biệt ở phân khúc xe phục vụ giao nhận hàng hóa tại các đô thị.

THACO AUTO được thành lập ngày 17/12/2020, là đơn vị chủ lực của THACO trong lĩnh vực ô tô. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, phân phối, bán lẻ và cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy.

Bên cạnh các dòng xe mang thương hiệu THACO, doanh nghiệp còn phân phối nhiều thương hiệu ô tô quốc tế như Kia, Mazda và Peugeot, với danh mục sản phẩm trải rộng từ xe du lịch, xe buýt đến xe tải và xe chuyên dụng.