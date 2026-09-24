Vừa chốt deal với Lầu Năm Góc, tập đoàn Mỹ sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials, định giá công ty 2,5 tỷ USD

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp hiếm hoi trên thế giới vừa công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Elmet Group Co. (Elmet, NASDAQ: ELMT), doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ.



Cụ thể, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR, tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu 2,5 tỷ USD theo giá trị giao dịch, trên nền tảng kết quả lợi nhuận MSR đã đạt được. Giao dịch qua đó tạo ra một mốc tham chiếu độc lập cho giá trị của MSR từ một đối tác chiến lược niêm yết trên NASDAQ đã đồng hành trong chuỗi cung ứng của Công ty hơn 12 năm.



Ở mức giá hiện tại, Masan High-tech Materials có vốn hóa 59.000 tỷ đồng, tương đương 2,26 tỷ USD

Quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm bao gồm sản lượng cam kết khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm, tương ứng tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỷ USD trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá vonfram hiện hành. Sản lượng cam kết dài hạn giúp MSR nâng cao khả năng dự báo doanh thu và tối ưu công suất chế biến.



Hợp tác với Elmet kết nối nguồn vonfram toàn cầu với năng lực chế biến tích hợp, đáng tin cậy của MSR tại Việt Nam, từ đó phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp và sản xuất công nghệ cao tại Mỹ, đồng thời mở rộng mạng lưới của Công ty tại các thị trường chiến lược bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu.



Việc hoàn tất khoản đầu tư cổ phần còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện cần thiết để hoàn tất giao dịch, bao gồm các phê duyệt cần thiết từ cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp. Các thỏa thuận thương mại sẽ có hiệu lực sau khi giao dịch hoàn tất. Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong nửa đầu tháng 10.

Jefferies Singapore Limited là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền của MSR trong giao dịch này.



Trước đó, MSR đã công bố việc củng cố “Nền tảng Vật liệu Chiến lược Toàn cầu”, với tiềm năng bổ sung 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim và mở rộng công suất sản xuất oxit vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu khoảng 423 triệu USD và lợi nhuận sau thuế khoảng 83 triệu USD. Riêng quý II đóng góp 309 triệu USD doanh thu và 63 triệu USD lợi nhuận sau thuế.

Kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi sản lượng vonfram tiêu thụ tăng, giá APT thực tế duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành được cải thiện. MSR cũng đã công bố khoản chi trả cổ tức lần đầu tiên với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng (khoảng 42 triệu USD), đồng thời mở rộng công suất chuyển đổi oxit vonfram nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Cho cả năm 2026, MSR dự kiến đạt doanh thu khoảng 1,4 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế khoảng 233 triệu USD.



Với sản lượng cam kết dài hạn tạo nền tảng cho dòng tiền ổn định, MSR hướng tới thiết lập chính sách cổ tức thường xuyên, qua đó vừa tạo dư địa tăng trưởng, vừa chia sẻ thành quả với cổ đông. Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục triển khai lộ trình phát triển trên thị trường vốn đã công bố, trong đó có kế hoạch chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).



Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT) là doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, cung cấp vật liệu thiết yếu, các linh kiện cơ khí chính xác và hệ thống năng lượng cao tiên tiến, đồng thời là nhà sản xuất vonfram tích hợp theo chuỗi giá trị duy nhất thuộc sở hữu của Mỹ, phục vụ đa dạng các thị trường và ngành công nghiệp thiết yếu. ELMT vận hành các cơ sở sản xuất và chế biến tại Lewiston, bang Maine; Coldwater, bang Michigan; và Euclid, bang Ohio, đồng thời hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu năm 2026.

Theo Reuters, ngày 14/9, một đơn vị của Bộ quốc phòng Mỹ vừa chính thức trao gói hợp đồng trị giá khoảng 2 tỷ USD cho một đơn vị thành viên của Elmet Group (NASDAG: ELMT) nhằm giúp tái thiết Kho dự trữ Quốc phòng Quốc gia và củng cố chuỗi cung ứng vonfram của nước này. Hợp đồng đi kèm cam kết giải ngân bảo đảm 150 triệu USD, bao gồm việc cung ứng quặng, tinh quặng và sodium tungstate phục vụ các chương trình chiến lược.

Song song với thương vụ này, Elmet cũng huy động thêm khoảng 450 triệu USD từ Bộ Quốc phòng Mỹ thông qua hình thức phát hành cổ phần ưu đãi và chứng quyền, nhằm tài trợ trực tiếp cho kế hoạch mở rộng các cơ sở sản xuất tại Maine, Michigan và Ohio.