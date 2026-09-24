Highlands Coffee tăng doanh số 47%, mạnh nhất trong nhóm thương hiệu quốc tế: Vì sao Jollibee lại nhường quyền kiểm soát?

Ngày 23/09/2026, Jollibee Foods Corporation cho biết công ty con JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận bán 11% vốn tại Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái. SF Vũng Tàu là pháp nhân nắm giữ hoạt động kinh doanh Highlands Coffee tại Việt Nam.

Giá trị thương vụ là 2.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88 triệu USD. Giá chuyển nhượng có thể được điều chỉnh tăng theo giá trị cổ phần trong thời gian thanh toán, nhưng không vượt quá mức trần đã được hai bên thống nhất.

Sau khi giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại SF Vũng Tàu sẽ giảm từ 60% xuống 49%, trong khi Quốc tế Việt Thái tăng từ 40% lên 51% và trở thành cổ đông kiểm soát. Thương vụ định giá 100% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này ở mức khoảng 800 triệu USD.

Điểm đáng chú ý là quyết định giảm sở hữu được đưa ra khi Highlands Coffee vẫn đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao.

Doanh số tăng 46,7%, hơn 1.000 cửa hàng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026 của Jollibee, doanh số toàn hệ thống Highlands Coffee tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm các thương hiệu quốc tế được Jollibee nêu trong báo cáo, cao hơn Compose Coffee với 39,7%, Tim Ho Wan 23% và Milksha 12,4%.

Doanh số cùng cửa hàng của Highlands Coffee tại Việt Nam cũng tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trong cùng phần báo cáo về thị trường Việt Nam, Jollibee cho biết doanh số cùng cửa hàng của chuỗi Jollibee tăng 17,9%.

Đến cuối tháng 6/2026, hệ thống Highlands Coffee có 1.062 cửa hàng. Jollibee cho biết phần lớn số cửa hàng này nằm tại Việt Nam. Cuối năm 2025, Highlands có 985 cửa hàng, tức hệ thống tăng thêm 77 điểm bán trong nửa đầu năm 2026.

Không chỉ doanh số, lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao của Highlands cũng tăng mạnh. Theo dữ liệu từ COL Financial Group, chỉ tiêu này trong quý 2/2026 đạt khoảng 440,4 tỷ đồng, tăng 70,4% so với mức 258,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Những kết quả trên cũng nối tiếp đánh giá tích cực mà Jollibee đưa ra về Highlands Coffee vài tháng trước.

Trong thông tin công bố ngày 16/04/2026, Jollibee cho biết Highlands ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số cao trong năm 2025 và doanh số cùng cửa hàng quý 1/2026 tăng ở mức một chữ số cao. Tập đoàn cũng đánh giá Highlands có khả năng sinh lời ở cấp độ cửa hàng thuộc nhóm tốt nhất trong danh mục và gọi đây là một nền tảng tăng trưởng chủ chốt trong nhóm cà phê và trà.

Vậy tại sao Jollibee lại giảm sở hữu từ 60% xuống 49% đúng lúc Highlands đang tăng trưởng mạnh?

Jollibee thu về 88 triệu USD nhưng vẫn giữ 49% Highlands

Theo Jollibee, giao dịch nằm trong cách tập đoàn quản lý danh mục đầu tư: xây dựng doanh nghiệp, mở rộng quy mô, sau đó điều chỉnh tỷ lệ sở hữu khi doanh nghiệp đã đủ trưởng thành để thu hút nguồn vốn bên ngoài ở mức định giá phù hợp.

Với việc bán 11% cổ phần, Jollibee thu về khoảng 88 triệu USD nhưng vẫn giữ 49% vốn Highlands Coffee. Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng của chuỗi thông qua phần sở hữu còn lại.

Số tiền thu được từ thương vụ dự kiến được Jollibee sử dụng để giảm nợ, tái đầu tư vào các mảng tăng trưởng khác hoặc hoàn vốn cho cổ đông.

Như vậy, Jollibee không rút khỏi Highlands Coffee. Thay đổi lớn nhất của thương vụ nằm ở quyền kiểm soát: chỉ với 11% cổ phần được chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Jollibee giảm xuống dưới 50%, còn Quốc tế Việt Thái tăng lên 51%.

Mức giá của thương vụ cũng đưa định giá 100% vốn chủ sở hữu Highlands lên khoảng 800 triệu USD. Theo thông tin được Jollibee công bố, mức định giá này cao đáng kể so với giá trị khoản đầu tư đang được ghi nhận trên sổ sách của tập đoàn.

Highlands đang xem xét IPO tại Việt Nam

Việc thay đổi cơ cấu cổ đông diễn ra trong lúc Highlands Coffee đang xem xét phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Việt Nam.

Ngày 04/03/2026, Jollibee thông báo Hội đồng quản trị Highlands Coffee đang đánh giá kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết riêng tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã làm việc với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để chuẩn bị cấu trúc, quy trình và thời gian thực hiện.

Theo kế hoạch được công bố khi đó, việc niêm yết được đặt mục tiêu hoàn tất trong quý 1/2027, song còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, các bước tái cấu trúc và phê duyệt cần thiết. Jollibee cho biết phương án này nhằm giúp Highlands tiếp cận trực tiếp thị trường vốn Việt Nam để phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ở cấp tập đoàn, Jollibee cũng đang tổ chức lại hoạt động kinh doanh quốc tế.

Ngày 01/09/2026, tập đoàn cho biết đang chuẩn bị tách hoạt động bên ngoài Philippines thành một công ty riêng mang tên Jollibee Foods Corporation International. Công ty này dự kiến nắm các hoạt động quốc tế hiện tại của tập đoàn và đang được xem xét niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong. Jollibee Foods Corporation tiếp tục niêm yết tại Philippines và tập trung vào hoạt động trong nước.

Riêng với Highlands Coffee, lý do được Jollibee đưa ra cho việc giảm tỷ lệ sở hữu là chiến lược quản lý danh mục đầu tư.