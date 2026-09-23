Highlands Coffee sắp về tay cổ đông Việt Nam: Jollibee bán 11% cổ phần chuỗi cà phê được định giá hơn 21.000 tỷ

Ngày 23/9, Jollibee Foods Corporation (JFC) công bố công ty con JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận bán 11% cổ phần tại SF Vung Tau Joint Stock Company - công ty holding của Highlands Coffee - cho Công ty CP Quốc tế Việt Thái (VTI).

Giá trị thương vụ là 2.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88 triệu USD, chưa bao gồm một số điều chỉnh theo thỏa thuận.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại Highlands Coffee sẽ giảm từ 60% xuống còn 49%. Ngược lại, VTI tăng tỷ lệ từ 40% lên 51%, qua đó trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát.

VTI là doanh nghiệp do ông David Thái, nhà sáng lập Highlands Coffee, thành lập. Ông hiện vẫn giữ vị trí CEO của chuỗi cà phê này.

Theo hồ sơ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, Jollibee bán tổng cộng hơn 1,46 triệu cổ phần, với mức giá khoảng 1,6 triệu đồng/cổ phần.

Đáng chú ý, mức giá của thương vụ tương ứng với định giá 100% vốn chủ sở hữu Highlands Coffee khoảng 800 triệu USD, tức hơn 21.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Jollibee cho biết mức định giá này cao đáng kể so với giá trị khoản đầu tư Highlands Coffee đang được ghi nhận trên sổ sách của tập đoàn.

Từ khoản đầu tư 25 triệu USD đến định giá 800 triệu USD

Mối quan hệ giữa Jollibee và Highlands Coffee kéo dài hơn một thập kỷ. Năm 2011-2012, tập đoàn Philippines thông qua công ty con bắt đầu đầu tư vào hệ thống của VTI. Thương vụ khi đó có giá trị khoảng 25 triệu USD, giúp Jollibee sở hữu gần một nửa mảng kinh doanh tại Việt Nam cùng phần lớn hoạt động tại Hong Kong (Trung Quốc).

Tỷ lệ sở hữu của Jollibee sau đó tăng lên 60%, đưa Highlands Coffee vào nhóm doanh nghiệp do tập đoàn Philippines nắm chi phố. Jollibee từng xác nhận tỷ lệ sở hữu này trong các công bố chính thức trước đây.

Sau thương vụ vừa công bố, cán cân sở hữu sẽ đảo chiều. Công ty của ông David Thái nắm 51%, còn Jollibee giữ 49% và tiếp tục hưởng lợi từ sự tăng trưởng của Highlands Coffee.

Jollibee cho biết 88 triệu USD thu về sẽ được sử dụng cho các mục tiêu như giảm nợ, tái đầu tư vào các nền tảng tăng trưởng khác và hoàn vốn cho cổ đông. Tập đoàn này cũng nhấn mạnh việc tăng tỷ lệ sở hữu của VTI sẽ giúp Highlands Coffee có tỷ lệ sở hữu trong nước lớn hơn trước kế hoạch niêm yết tại Việt Nam.

Highlands Coffee đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh. Cuối quý II/2026, hệ thống đã có khoảng 1.062 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam, tăng mạnh so với 763 cửa hàng tại Việt Nam vào cuối năm 2024.

Riêng quý II/2026, doanh số toàn hệ thống Highlands Coffee tăng 46,7% so với cùng kỳ. EBITDA của chuỗi đạt khoảng 440 tỷ đồng, tăng hơn 70%. Highlands Coffee cũng đang hướng tới kế hoạch IPO tại Việt Nam trong quý I/2027.

Trước đó, Jollibee cho biết Highlands Coffee phục vụ hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm, có hơn 10.000 nhân viên và đã tăng gấp đôi mạng lưới cửa hàng trong khoảng ba năm.

Việc bán 11% cổ phần lần này vẫn cần hoàn tất các điều kiện thông thường, bao gồm chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông. Sau khi giao dịch hoàn tất, phía ông David Thái sẽ chính thức nắm lại quyền kiểm soát Highlands Coffee với tỷ lệ 51%.