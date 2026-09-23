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Khởi tố Tổng Giám đốc H.V.H

| | Doanh nghiệp

Trong quá trình phối trộn nguyên liệu, sản xuất bê tông thương phẩm và vệ sinh phương tiện, thiết bị, trạm phát sinh một khối lượng lớn bã bê tông. Để xử lý số chất thải này, ông H.V.H đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển, đổ và tập kết tại một số thửa đất liền kề.

Khởi tố Tổng Giám đốc H.V.H- Ảnh 1.

Bãi tập kết bã bê tông thải bỏ phát sinh từ quá trình vận hành Trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần bê tông Quảng Ninh (Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh)

Ngày 23/9, theo Công an thành phố Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông H.V.H - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại khoản 1 - Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh, địa chỉ tại khu phố Đồng Châu, xã Tiên Yên, thành phố Quảng Ninh, phát hiện tại khu vực gần trạm biến áp, có tập kết khối lượng 121.880 kg bã bê tông thải bỏ.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao, trực tiếp vận hành trạm trộn để sản xuất, cung ứng bê tông thương phẩm phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn. Trạm trộn bê tông của Công ty được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.322,7 m² tại khu phố Đồng Châu, xã Tiên Yên.

Trong quá trình phối trộn nguyên liệu, sản xuất bê tông thương phẩm và vệ sinh phương tiện, thiết bị, trạm phát sinh một khối lượng lớn bã bê tông.

Để xử lý số chất thải này, ông H.V.H - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh (SN 1971, trú tại xã Tiên Yên) đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển, đổ và tập kết tại một số thửa đất liền kề đã có chủ sử dụng đất nhưng chưa đưa vào sử dụng, được ông H mượn của các cá nhân để chứa vật liệu, không thực hiện việc thu gom, chuyển giao và xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kết quả trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an giám định các mẫu chất thải từ số mẫu bã bê tông thu được xác định đều là chất thải rắn thông thường.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngọc Điệp

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