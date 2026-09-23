Động thái mới của Tập đoàn nắm 27% THACO, 42% REE, sắp mang cổ phiếu Toyota phát cho cổ đông

Tập đoàn Singapore Jardine Cycle & Carriage (JC&C) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 01/10/2026.

Danh mục của JC&C tập trung vào các doanh nghiệp tại Indonesia và Việt Nam, bên cạnh một số khoản đầu tư khác trong khu vực.

Tại Việt Nam, JC&C đang nắm 26,7% THACO và 41,7% REE. Tập đoàn cũng từng là cổ đông lớn của Vinamilk nhưng đã bán phần lớn số cổ phần nắm giữ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các khoản đầu tư tại Việt Nam mang về cho JC&C 43 triệu USD lợi nhuận, cao hơn 21% so với mức 36 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Nếu không tính Vinamilk, THACO và REE mang về tổng cộng 39 triệu USD lợi nhuận cho JC&C, cao hơn 47% so với cùng kỳ năm trước. Phần lợi nhuận từ Vinamilk còn 4 triệu USD, thấp hơn 57% so với cùng kỳ.

THACO mang về hơn 28 triệu USD lợi nhuận

Trong 6 tháng đầu năm 2026, THACO mang về cho JC&C 28,1 triệu USD lợi nhuận, cao hơn 65% so với mức 17 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Bất động sản là mảng có kết quả cải thiện mạnh nhất. Phần lợi nhuận JC&C ghi nhận từ mảng này đạt 13,7 triệu USD, gấp gần 14 lần mức 1 triệu USD cùng kỳ. Theo JC&C, kết quả này chủ yếu nhờ số lượng bất động sản bán ra tăng.

Ngược lại, mảng ô tô đóng góp 13,2 triệu USD, thấp hơn 15% so với mức 15,6 triệu USD cùng kỳ. Mảng nông nghiệp đóng góp 0,1 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước âm 2,4 triệu USD. Các hoạt động khác đóng góp 1,1 triệu USD, thấp hơn 61%.

Ở mảng ô tô, sản lượng bán hàng trong nửa đầu năm tăng 9%, với mức tăng ở cả xe du lịch và xe thương mại. Tuy nhiên, cạnh tranh trên thị trường ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, trong khi thị phần của THACO giảm còn 14%.

Ở mảng nông nghiệp, sản lượng chuối bán ra tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch được JC&C công bố, THACO sẽ tiếp tục phát triển bất động sản, trong đó có việc bán sản phẩm tại Sala City, đồng thời mở rộng hoạt động nông nghiệp. Với mảng ô tô, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phát triển hoạt động hiện tại và tăng sản xuất các dòng xe thương mại mang thương hiệu riêng.

Ngoài sở hữu cổ phần, JC&C còn đầu tư vào THACO thông qua trái phiếu chuyển đổi. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tiền lãi từ trái phiếu chuyển đổi THACO đã bù đắp chi phí lãi vay của JC&C. Tập đoàn ghi nhận thu nhập tài chính ròng 6 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận chi phí tài chính ròng 9 triệu USD.

REE mang về 11,4 triệu USD

Trong 6 tháng đầu năm 2026, REE mang về cho JC&C 11,4 triệu USD lợi nhuận, cao hơn 15% so với mức 9,9 triệu USD cùng kỳ năm trước.

JC&C cho biết kết quả này đến từ việc lợi nhuận của phần lớn các mảng kinh doanh tại REE đều cao hơn cùng kỳ.

Theo tài liệu của JC&C, REE đặt mục tiêu nâng công suất năng lượng tái tạo lên gấp 3 lần và tăng gấp đôi diện tích cho thuê thuần của mảng bất động sản thương mại.

Tính đến ngày 30/06/2026, giá trị tài sản dài hạn của JC&C tại Việt Nam đạt gần 1,21 tỷ USD, so với hơn 1,14 tỷ USD vào cuối năm 2025. Con số này không bao gồm các công cụ tài chính và tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Bán 8,1% vốn Vinamilk, thu về 416 triệu USD

Trong khi vẫn nắm tỷ lệ lớn tại THACO và REE, JC&C đã bán gần hết khoản đầu tư tại Vinamilk. Tỷ lệ sở hữu của tập đoàn tại doanh nghiệp sữa này đã giảm từ 10,6% xuống còn 2,5%.

JC&C bán bớt cổ phần Vinamilk trong hai đợt. Tháng 12/2025, tập đoàn bán 4,6% vốn Vinamilk với giá 228 triệu USD, đưa tỷ lệ sở hữu xuống còn 6%.

Đến tháng 2/2026, JC&C bán tiếp 3,5% vốn với giá 188 triệu USD, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 2,5%. Tính chung hai đợt, tập đoàn đã bán 8,1% vốn Vinamilk và thu về 416 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, JC&C còn thu 146 triệu USD từ việc bán một phần cổ phần Toyota Motor Corporation.

Ngoài ra, JC&C đã bán 25,54% vốn tại Siam City Cement với giá 344 triệu USD và thực hiện các giao dịch bán rồi thuê lại một số bất động sản không còn thuộc nhóm tài sản cốt lõi, với tổng giá trị khoảng 260 triệu USD.

Nợ ròng tại công ty mẹ JC&C giảm từ 577 triệu USD vào cuối năm 2025 xuống còn 286 triệu USD tại ngày 30/06/2026, chủ yếu nhờ tiền thu được từ việc bán bớt cổ phần Vinamilk và Toyota.

Đại hội bất thường ngày 01/10

JC&C sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 01/10/2026. Ba nội dung được đưa ra xin ý kiến cổ đông gồm sửa đổi điều lệ, đổi tên công ty và chia cổ tức đặc biệt.

Trong đó, JC&C đề xuất đổi tên từ Jardine Cycle & Carriage Limited thành Jardine Matheson Southeast Asia Limited.

Theo tài liệu đại hội, JC&C là công ty nắm giữ các khoản đầu tư của Jardine Matheson tại Đông Nam Á. Công ty cho biết tên mới phù hợp hơn với hoạt động hiện nay và vai trò của JC&C trong Jardine Matheson.

Nếu được cổ đông thông qua, tên mới sẽ có hiệu lực sau khi hoàn tất đăng ký với Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore.

Việc đổi tên không làm thay đổi tư cách pháp lý của công ty, cũng không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của JC&C cũng như các cổ đông. Cổ phiếu của công ty tiếp tục được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Dự kiến chia hơn 7,2 triệu cổ phiếu Toyota cho cổ đông

Cùng với việc đổi tên, JC&C sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt và cổ phiếu Toyota.

Theo phương án này, cổ đông được nhận 0,37 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu JC&C sở hữu. Đồng thời, JC&C dự kiến phân phối hơn 7,2 triệu cổ phiếu Toyota Motor Corporation đang nắm giữ cho cổ đông.

Theo tỷ lệ dự kiến, mỗi cổ phiếu JC&C được phân bổ khoảng 0,01828 cổ phiếu Toyota.

Cổ đông cũng có thể lựa chọn bán toàn bộ số cổ phiếu Toyota được phân bổ để nhận tiền. Khi đó, JC&C sẽ thu xếp bán số cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Số tiền thực nhận phụ thuộc vào giá cổ phiếu Toyota và tỷ giá tại thời điểm thực hiện.

Theo tính toán minh họa của JC&C, gói cổ tức đặc biệt có giá trị khoảng 0,73 USD cho mỗi cổ phiếu JC&C, gồm 0,37 USD tiền mặt và lượng cổ phiếu Toyota có giá trị khoảng 0,36 USD. Giá trị phần cổ phiếu Toyota được tính theo giá cổ phiếu tại thời điểm JC&C đưa ra phương án nên có thể thay đổi.

Khoản cổ tức đặc biệt này được thực hiện ngoài cổ tức giữa kỳ 0,28 USD/cổ phiếu. Nếu tính theo mức định giá nói trên, tổng giá trị hai khoản vào khoảng 1,01 USD cho mỗi cổ phiếu JC&C.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, JC&C đạt doanh thu gần 10 tỷ USD, thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận cơ bản thuộc về cổ đông đạt 473 triệu USD, thấp hơn 11%, còn lợi nhuận thuộc về cổ đông đạt 363 triệu USD, thấp hơn 2%.