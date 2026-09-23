Đóng cửa liên doanh tại Ấn Độ

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Vietravel (mã chứng khoán: VTR) đã thông qua việc chấm dứt thỏa thuận liên doanh với Turnkey Infotech Solutions Private Limited, đồng thời tiến hành thủ tục giải thể Viet India Travel Private Limited.

Thỏa thuận liên doanh được ký ngày 26/2/2025. Vietravel cũng sẽ làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cấp ngày 30/9/2024. Tổng giám đốc Trần Đoàn Thế Duy được giao đàm phán, ký các văn bản và xử lý thủ tục liên quan. Đây là quyết định triển khai giải thể, không có nghĩa công ty đã hoàn tất đóng cửa.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, Vietravel ghi nhận khoản vốn góp 1,29 tỷ đồng tại Viet India Travel Private Limited, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51%. Đến cuối tháng 6, giá gốc các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh và liên kết của Vietravel đạt khoảng 567,5 tỷ đồng.

Doanh thu tăng, lợi nhuận giảm sâu

Trong sáu tháng đầu năm, Vietravel đạt doanh thu thuần 3.685 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 28%, lên 246,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 35%, còn 6,21 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,29 tỷ đồng, giảm 81%.

Vietravel cho biết chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh tăng là một nguyên nhân khiến lợi nhuận đi xuống. Trong đó, chi phí bán hàng tăng 59%, lên 32,3 tỷ đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 75%, lên 4,9 tỷ đồng, theo giải trình là do công ty thực hiện tạm trích thuế.

Năm 2026, Vietravel đặt mục tiêu doanh thu 8.071 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng. Sau nửa năm, công ty hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu nhưng mới đạt gần 16% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.