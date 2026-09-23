AVES vừa phát động cuộc thi AVES Future Mobility Challenge 2026 với tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Đáng chú ý, bên cạnh việc tìm kiếm các ý tưởng thiết kế phương tiện di chuyển trong tương lai, doanh nghiệp còn đặt mục tiêu tuyển dụng nhân sự thông qua cuộc thi này.

Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh, người đứng đầu AVES, cho biết doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm thêm những người đồng hành để mời gia nhập đội ngũ phát triển sản phẩm.

Theo ông Thanh, một thiết kế bắt đầu từ cuộc thi có thể được chính tác giả cùng đội ngũ AVES tiếp tục phát triển, hoàn thiện và hiện thực hóa thành phương tiện lưu thông trên đường trong tương lai.

Điều này đồng nghĩa người tham gia không chỉ có cơ hội nhận giải thưởng mà còn có thể trực tiếp tham gia quá trình đưa ý tưởng từ bản vẽ thành sản phẩm thực tế.

Cuộc thi hướng tới nhiều nhóm đối tượng, từ sinh viên, người đi làm đến những người có khả năng thiết kế hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo. Thí sinh có thể tham gia độc lập hoặc theo đội nhóm.

Thông qua sân chơi này, AVES kỳ vọng tiếp cận nguồn nhân lực sáng tạo, tìm kiếm những ý tưởng có tiềm năng ứng dụng vào hoạt động nghiên cứu, thiết kế và phát triển phương tiện di chuyển trong tương lai.

Theo thông tin công bố, AVES Future Mobility Challenge 2026 bắt đầu nhận bài từ ngày 21/9 đến hết ngày 27/10. Các bài dự thi được chia thành hai hạng mục chính là Thiết kế ứng dụng và Thiết kế ý tưởng, cùng một giải Bình chọn cộng đồng. Giải thưởng cao nhất trị giá 100 triệu đồng, bao gồm 60 triệu đồng tiền mặt và voucher mua xe máy điện AVES trị giá 40 triệu đồng.

Hoạt động tìm kiếm nhân sự qua cuộc thi diễn ra trong bối cảnh AVES đang chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập bởi ông Nguyễn Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc GSM (đơn vị vận hành thương hiệu Xanh SM), cùng các cộng sự.

AVES định hướng phát triển các dòng xe điện hai bánh, ba bánh và xe đạp, đồng thời mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa những sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào giữa năm 2027.

Trước đó, AVES cũng triển khai tuyển dụng nhiều vị trí trong các bộ phận kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và chuỗi cung ứng nhằm chuẩn bị cho hoạt động phát triển sản phẩm.

Với cuộc thi lần này, AVES mở thêm một kênh tiếp cận nhân sự bên ngoài quy trình tuyển dụng thông thường. Những người có ý tưởng thiết kế phù hợp sẽ có cơ hội được doanh nghiệp mời hợp tác, trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển các mẫu xe điện mang thương hiệu Việt.