VinFast của ông Phạm Nhật Quân Anh bắt tay Nhật Bản thử độ an toàn ô tô: Có đường chạy 250 m, cho xe va chạm ở tốc độ 120 km/h

Từ ngày 7-11/9, Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với VinFast và Trung tâm Quốc tế hóa Tiêu chuẩn Ô tô Nhật Bản (JASIC) tổ chức khóa đào tạo về kiểm thử, chứng nhận an toàn xe cơ giới tại Trung tâm Thử nghiệm VinFast ở Hải Phòng. Chương trình có sự tham gia của cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật đến từ Việt Nam và một số quốc gia châu Á.

Trong khuôn khổ khóa đào tạo, VinFast phụ trách phần lý thuyết và thực hành các bài thử va chạm trước, va chạm bên hông theo quy định kỹ thuật của Liên Hợp Quốc.

JASIC phụ trách nội dung về an toàn hệ thống điện áp cao và đánh giá mức tiêu thụ năng lượng theo chu trình WLTP, đồng thời cấp chứng nhận hoàn thành cho các học viên.

Đáng chú ý, Trung tâm Thử nghiệm VinFast có đường ray thử va chạm dài 250 m, cho phép thực hiện nhiều tình huống như va chạm trực diện, lệch tâm, xe với xe, va chạm bên hông, va chạm cột hoặc từ phía sau. Tốc độ thử nghiệm có thể lên tới 120 km/h.

Ngoài thử nghiệm toàn bộ chiếc xe, trung tâm còn có hệ thống phục vụ kiểm tra ghế ngồi, dây đai an toàn và túi khí, cùng nhiều loại hình nộm mô phỏng người lớn và trẻ em. Hệ thống hiện được trang bị khoảng 1.000 cảm biến gia tốc, hơn 500 kênh thu thập dữ liệu và camera tốc độ cao để ghi lại diễn biến của các bài thử.

Cơ sở này cũng có phòng hiệu chuẩn hình nộm và nhiều loại rào cản chuyên dụng, qua đó có thể thực hiện các bài thử theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế và phục vụ đánh giá an toàn theo các chương trình như Euro NCAP, US NCAP, ASEAN NCAP hay Bharat NCAP.

Khóa đào tạo lần này tập trung vào những yêu cầu ngày càng quan trọng trong bối cảnh ngành ô tô chuyển mạnh sang xe điện, từ an toàn pin và hệ thống điện áp cao đến khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm.

Ông Phạm Nhật Quân Anh ôhiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu.

VinFast cho biết trung tâm tại Hải Phòng ngoài phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm còn được định hướng cung cấp dịch vụ thử nghiệm và đánh giá phương tiện cho các đối tác trong và ngoài nước.