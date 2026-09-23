Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) vừa thông qua nghị quyết về nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía Đông đường 3/2, có tên thương mại Hodeco Seavillage.

Theo nghị quyết công bố ngày 22/9, giá trị chuyển nhượng dự kiến của dự án là 1.050 tỷ đồng. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thương vụ.

Hodeco Seavillage có diện tích khoảng 2,58ha, tọa lạc trên trục đường 3/2, phường Rạch Dừa, TP.HCM (thuộc TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo phương án được Hodeco giới thiệu, dự án dự kiến phát triển 132 căn hộ chung cư thương mại, 795 căn condotel và 39 căn nhà liền kề.

Dự án được Hodeco theo đuổi suốt 15 năm

Hodeco Seavillage là một trong những dự án được Hodeco triển khai từ khá sớm nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào xây dựng.

Năm 2011, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu nhà ở, khách sạn Hodeco Sea Village với quy mô ban đầu khoảng 4,74ha.

Theo phương án đầu tư thời điểm đó, dự án dự kiến phát triển khu biệt thự, ba khối chung cư với khoảng 850 căn hộ cùng khu khách sạn có quy mô khoảng 300 phòng. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai và thủ tục pháp lý.

Năm 2016, Hodeco cho biết trong phạm vi dự án vẫn còn khoảng 2,6ha đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Doanh nghiệp đã kiến nghị chính quyền địa phương xem xét phương án giao hoặc cho thuê phần diện tích này để tiếp tục triển khai dự án.

Đến năm 2020, cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Sau quá trình điều chỉnh, quy mô dự án giảm xuống còn khoảng 2,58ha.

Đầu năm 2026, Hodeco Seavillage đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và các nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, dự án vẫn đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch và chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Trước khi quyết định chuyển nhượng, Hodeco từng đặt kế hoạch tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể triển khai dự án từ năm 2027.

Như vậy, sau khoảng 15 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển nhượng toàn bộ Hodeco Seavillage thay vì tiếp tục trực tiếp phát triển dự án.

Liên tiếp thoái vốn khỏi các dự án bất động sản nghìn tỷ

Kế hoạch bán Hodeco Seavillage được đưa ra trong bối cảnh Hodeco đang sắp xếp lại danh mục đầu tư và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Trước đó, doanh nghiệp đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại công ty sở hữu dự án Khu du lịch Đại Dương ở Vũng Tàu. Theo thông tin cập nhật từ ban lãnh đạo Hodeco, tổng giá trị thương vụ này đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Nguồn tiền thu về từ việc thoái vốn được doanh nghiệp định hướng tái đầu tư vào những dự án khác, trong đó có The Light City, Phước Thắng và Long Điền.

Nếu thương vụ chuyển nhượng Hodeco Seavillage được thực hiện thành công với mức giá dự kiến 1.050 tỷ đồng, tổng giá trị hai thương vụ thoái vốn và chuyển nhượng dự án nói trên của Hodeco sẽ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

Dù vậy, giá trị chuyển nhượng không đồng nghĩa với lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể ghi nhận. Kết quả tài chính thực tế còn phụ thuộc vào giá vốn, các chi phí liên quan và thời điểm hoàn tất giao dịch.

Hodeco là doanh nghiệp bất động sản có lịch sử hoạt động lâu năm tại khu vực Vũng Tàu. Công ty được thành lập năm 1990, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, sau đó cổ phần hóa vào năm 2001 và chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ năm 2007. Đến năm 2026, vốn điều lệ của Hodeco đạt gần 2.297 tỷ đồng.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sau 36 năm hoạt động, Hodeco đã phát triển hơn 30 dự án, cung cấp ra thị trường hơn 7.000 sản phẩm bất động sản. Công ty hiện công bố quỹ đất trên 900ha, tập trung phần lớn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.