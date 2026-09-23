THACO huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11,75%/năm

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã THCL12601, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Ngày phát hành là 15/9/2026, trong khi đợt chào bán bắt đầu từ ngày 28/8/2026 và kết thúc vào ngày 15/9/2026. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 15/9/2029.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán VPS (HoSE: VCK) , trong khi OCB là tổ chức liên quan đến đợt phát hành.

Điểm đáng chú ý của đợt huy động vốn lần này là mức lãi suất tương đối cao. Trong kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu THCL12601 có lãi suất cố định 11,75%/năm.

Từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định theo mức cao hơn giữa lãi suất tham chiếu cộng 5,5%/năm. Theo đó, lãi suất áp dụng trong các kỳ tiếp theo sẽ không thấp hơn 11,75%/năm.

Như vậy có thể thấy, với quy mô phát hành 2.000 tỷ đồng, nếu chỉ tính theo mức lãi suất 11,75%/năm, chi phí lãi tương ứng trong một năm vào khoảng 235 tỷ đồng, chưa tính các yếu tố khác liên quan đến kỳ tính lãi và điều kiện của trái phiếu.

Trước khi đợt phát hành hoàn tất, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đã công bố xếp hạng tín nhiệm A+ đối với lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng của THACO.

Theo VIS Rating, xếp hạng này được đưa ra trên cơ sở xem xét các dự thảo công bố thông tin, điều khoản và điều kiện trái phiếu, thư bảo lãnh cùng những tài liệu liên quan.

Lô trái phiếu được OCB bảo lãnh thanh toán trong toàn bộ kỳ hạn. Giá trị bảo lãnh được giới hạn ở mức 2.200 tỷ đồng, bao gồm các nghĩa vụ về gốc, lãi và các khoản phạt do chậm thanh toán.

VIS Rating cho biết mức xếp hạng A+ phản ánh kỳ vọng người sở hữu trái phiếu về cơ bản chịu rủi ro tương đương với rủi ro tín dụng của OCB – bên bảo lãnh, trong khi mức độ phụ thuộc vào hồ sơ tín dụng của THACO được đánh giá là tương đối hạn chế.

Xếp hạng này có triển vọng ổn định, theo đánh giá của VIS Rating đối với hồ sơ tín nhiệm của OCB trong khoảng 12–18 tháng tới.

Theo thông tin từ VIS Rating, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến được THACO sử dụng để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso nhằm đầu tư vào Dự án Trung tâm Dịch vụ Thương mại – Siêu thị, còn gọi là Dự án PHI.

Việc huy động vốn thông qua trái phiếu giúp THACO bổ sung nguồn lực cho kế hoạch đầu tư, đồng thời cơ cấu nguồn vốn cho các dự án đang triển khai.

Đối với nhà đầu tư trái phiếu, cơ chế bảo lãnh thanh toán của OCB là một trong những yếu tố quan trọng trong cấu trúc của đợt phát hành. Theo phương án được VIS Rating đánh giá, trong trường hợp xảy ra sự kiện vi phạm liên quan đến trái phiếu mà THACO không khắc phục trong thời gian cho phép, đại diện người sở hữu trái phiếu có thể nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện bảo lãnh.

Khi bảo lãnh được kích hoạt theo các điều kiện quy định, bên bảo lãnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc.