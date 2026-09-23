Cổ đông lớn thứ 2 tại Vingroup vừa chốt hợp đồng hơn 1 tỷ USD với Siemens, doanh nghiệp làm 2 tuyến đường sắt 250.000 tỷ đồng tại 2 miền đất nước

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Theo Reuter, ngày 22/9, Bộ phận sản xuất tàu hỏa của Siemens và VinSpeed đã ký một hợp đồng trọn gói trị giá lên tới 1 tỷ EUR (khoảng 1,15 tỷ USD) để cùng phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Thỏa thuận này được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác hiện có giữa Siemens Mobility và công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, nhằm phát triển các tuyến kết nối từ Hà Nội đi Quảng Ninh và từ Bến Thành đi Cần Giờ.

Trong đó, Siemens Mobility sẽ cung cấp tàu hỏa còn VinSpeed thi công đường ray.

Cuối năm ngoái, hai công ty trên đã ký kết thỏa thuận khung với nhau. Theo đó, Siemens Mobility cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống then chốt như tín hiệu, thông tin và cấp điện cho các dự án của VinSpeed. Đồng thời, doanh nghiệp đến từ Đức còn phối hợp chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phương án bảo trì trong quá trình vận hành.

Siemens Mobility là mảng kinh doanh chuyên về đường sắt và giao thông trực thuộc tập đoàn Siemens đến từ Đức. Với bề dày công ty mẹ gần 180 năm kinh nghiệm, doanh nghiệp này là nhà cung cấp công nghệ, đặt nền móng cho nhiều hệ thống đường sắt cao tốc hiện đại trên thế giới.

Trong khi đó, VinSpeed là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC).

Được thành lập vào tháng 5/2025, VinSpeed hiện có vốn điều lệ khoảng 45.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe...

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm 51% vốn và là cổ đông chi phối tại VinSpeed.

Tháng 5/2025, Vinspeed từng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1,56 triệu tỷ đồng (tương đương 61,35 tỷ USD). Tuy nhiên, tới cuối năm, doanh nghiệp này đã rút lại quyết định đầu tư trên.

Tại phía Nam, VinSpeed ghi dấu ấn khi được TP.HCM giao làm nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (54km). Tổng mức đầu tư dự án hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 13.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng do ngân sách chi trả.

Trong đó, vốn góp của VinSpeed là hơn 15.300 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp là hơn 87.000 tỷ đồng.

Tại phía Bắc, VinSpeed cũng tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng (khoảng 5,3 tỷ USD). Tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 120km, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Vingroup, VinSpeed đang là cổ đông lớn thứ 2 tại Vingroup khi nắm giữ hơn 834,2 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng tỷ lệ sở hữu hơn 10,7%.

Tỷ lệ sở hữu này còn cao hơn cả của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, với hơn 703,8 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 9%.

Hiện, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) nắm giữ hơn 2,52 tỷ cổ phiếu VIC, tương ứng 32,46%, là cổ đông lớn nhất tại Vingroup.

VIG là công ty do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập và giữ vai trò quản lý.

