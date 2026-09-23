Taseco Land “rót” hơn 410 tỷ đồng góp vốn thành lập 2 doanh nghiệp mới

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập công ty.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp dự kiến thành lập tên là CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng có vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Trong đó, Taseco Land sẽ góp 273 tỷ đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ.

Công ty mới sẽ đặt trụ sở tại lô đất DV01 thuộc Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, Taseco Land phê duyệt ông Nguyễn Văn Nghĩa là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ 273 tỷ đồng vốn góp tại Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng. Thời hạn ủy quyền là 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Ảnh minh họa: TAL

Cùng chiều diễn biến, Taseco Land cũng dự kiến tham gia thành lập CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, TAL sẽ góp vốn 140 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ.

Trụ sở của Đầu tư Năng lượng Taseco đặt tại tầng 7, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, TP.Hà Nội.

Về quản lý phần vốn, Taseco Land cử 3 người đại diện theo ủy quyền gồm ông Trần Huy Tưởng đại diện phần vốn góp 70 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Nghĩa đại diện 56 tỷ đồng và ông Phạm Minh Tuấn đại diện 14 tỷ đồng.

Ông Phạm Minh Tuấn đồng thời giữ chức Tổ trưởng tổ đại diện vốn của Taseco Land tại Đầu tư Năng lượng Taseco. Thời hạn ủy quyền đối với cả 3 đại diện là 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Taseco Land sẽ góp vốn vào các doanh nghiệp nêu trên bằng tiền. Nguồn vốn góp cũng được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của công ty và dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.578,5 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Taseco Land báo lãi ròng đạt gần 306,1 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Taseco Land lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.512,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 12,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Taseco Land tăng 41,9% so với đầu năm, lên mức hơn 21.726,9 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 54,1% tổng tài sản với gần 11.765,1 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 15.172,7 tỷ đồng, tăng 72,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 4.582,5 tỷ đồng, chiếm 30,2% tổng nợ; tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 4.707,2 tỷ đồng, chiếm 31% tổng nợ.