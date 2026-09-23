Ngược biến động thị trường, một cổ phiếu ngân hàng lập đỉnh lịch sử mới

Ngày 23/09, khi VN Index có phiên giảm về sát mốc 1800.65 điểm (giảm 15.28 điểm, tương ứng 0.84%), cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) gây chú ý khi có thời điểm tăng mạnh 6,3%, cao nhất trong phiên giao dịch, lên ngưỡng 14.350 đồng/cp (giá sau điều chỉnh), qua đó xác lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết. Vốn hóa Ngân hàng MSB đạt gần 53.700 tỷ đồng (hơn 2 tỷ đô la Mỹ), tăng 40% so với đầu năm 2026.

Kết phiên 23/09, cổ phiếu MSB tiếp tục duy trì sắc xanh với giá đóng cửa 14.150 đồng/cp, tăng 4,81% so với phiên trước đó. Động lực cho phiên tăng điểm là xu hướng mua chủ động cổ phiếu đến từ cổ đông cá nhân trong nước, tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại trong phiên hôm nay.

Kết thúc giao dịch tuần trước, với đợt giải ngân thứ nhất 1 của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu của FTSE diễn ra vào ngày 18/9/2026, trước khi chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 21/9/2026, MSB là một trong số 8 cổ phiếu ngân hàng đón dòng tiền nâng hạng, được các ETF mua nhiều nhất trong đợt giải ngân. Ngân hàng này đã phát hành tối đa 624 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới), nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng, thời gian hoàn thành niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến vào Quý IV/2026.

Động lực tăng điểm chính của cổ phiếu MSB trong thời gian gần đây là kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định và mùa báo cáo tài chính quý 6 tháng đầu năm 2026 khả quan, với chất lượng tài sản và quản trị vốn tiếp tục được đẩy mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động. Việc liên tục được các ETF gọi tên trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được nâng hạng cũng là động lực tao ra sự lạc quan về diễn biến giao dịch cổ phiếu. Tính từ đầu năm 2026, giá cổ phiếu MSB đã tăng trưởng gần 40%, khối lượng giao dịch bình quân phiên (bao gồm khớp lệnh và thỏa thuận) trong 30 phiên gần nhất đạt hơn 15 triệu cổ phiếu/ ngày.

Bên cạnh các yếu tố về tài chính và dòng tiền ngắn hạn, cú huých dài hạn củng cố niềm tin của giới đầu tư vào MSB chính là chiến lược đưa AI từ công nghệ thành năng lực chiến lược. Năm 2026, MSB tiếp tục thúc đẩy bước chuyển từ chuyển đổi số lên chuyển đổi AI trên toàn hệ thống. Ngân hàng hợp tác với GreenNode triển khai hạ tầng Hybrid AI Cloud và xây dựng AI Enterprise Platform, hướng tới chuẩn hóa việc phát triển, quản trị và mở rộng hàng trăm ứng dụng AI trên toàn ngân hàng. MSB đặt mục tiêu nâng mức độ trưởng thành AI từ 2.0 lên 4.0 theo thang Gartner vào năm 2028.

Song song đó, TNEX – công ty tài chính được sở hữu 100% bởi MSB – cũng đang là một ẩn số chiến lược thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng đầu tư. Với các hoạt động liên tục mở rộng mạng lưới khách hàng, khả năng kết nối linh hoạt với đối tác lớn, TNEX đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng bằng lần với doanh số, lợi nhuận và quy mô hoạt động cả trong và ngoài nước. Khi nền tảng đã được xây dựng vững chắc và sẵn sàng mở rộng quy mô, TNEX được kỳ vọng trở thành một trong những ngân hàng số năng động, đóng góp vào lợi nhuận cho MSB với đà tăng tốc dự kiến từ năm 2027.