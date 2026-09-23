CEO Group lập thêm một công ty con

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã: CEO, sàn HNX) vừa thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Quản lý Tài sản C.E.O (CEOAM) với vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Trong đó, CEO sẽ góp 98% vốn. Công ty đặt trụ sở tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Trước đó, hồi cuối tháng 6/2026, CEO Group cũng thông qua nghị quyết về việc góp vốn thành lập 2 công ty con trong lĩnh vực giao dục.

Thứ nhất là CTCP Đầu tư Giáo dục Sao Khuê, có vốn điều lệ ở mức 110 tỷ đồng. Trong đó, CEO Group sẽ góp vốn bằng tài sản với tỷ lệ 98,52%, còn lại 1,48% vốn do 2 cổ đông cá nhân góp vốn.

Thứ hai là CTCP Giáo dục Mầm Xanh Việt Nam, vốn điều lệ 65 tỷ đồng với 3 cổ đông gồm CEO nắm Group 98,67% vốn, còn 1,33% được chia đều cho 2 cá nhân.

CEO Group cho biết mục đích thành lập 2 doanh nghiệp nêu trên nhằm phục vụ công tác khai thác và vận hành Trường Mầm non tại Khu đô thị Sunny Garden City, xã Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Cả hai pháp nhân đều có trụ sở chính đặt tại Ô đất CC-3, Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai, thôn Sài Sơn, xã Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Dự án Wyndham Garden Sonasea Van Don của CEO Group. Ảnh: CEO Group

Trước đó, ngày 18/10/2024, UBND huyện Quốc Oai (cũ) đã cho phép thành lập trường Tiểu học và trường Mầm non tư thục CEO do CEO Group làm chủ đầu tư.

Đến tháng 2/2025, doanh nghiệp chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động trường Mầm non và Tiểu học tại Khu đô thị Sunny Garden City.

Sunny Garden City có quy mô 24,4ha, gồm 330 ô biệt thự cao cấp (dạng biệt thự vườn và biệt thự song lập) có diện tích từ 180m2 đến 530m2; 500 căn hộ chung cư có diện tích từ 90m2 đến 156m2; quy mô dân số 2.666 người.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, CEO Group ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập hơn 780 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ tiết giảm tổng chi phí (bao gồm cả thuế TNDN) xuống 8,5% còn 633 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 147 tỷ đồng, tăng 54%.

So với kế hoạch cả năm, doanh nghiệp thực hiện được 49% kế hoạch lợi nhuận

Tính đến ngày 31/06/2026, phải thu ngắn hạn của CEO tăng 28% so với đầu năm, lên hơn 1.754 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh từ gần 69 tỷ đồng lên gần 599 tỷ đồng, với hơn 437 tỷ đồng cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hàng tồn kho lên mức gần 3.682 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm. Phần lớn mức tăng đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, Khu đô thị mới CEO Mê Linh, River Silk City - Hà Nam và một số dự án khác.