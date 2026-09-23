Từ ngày 23/09 đến ngày 23/10/2026, Hòa Phát tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ II (Hưng Yên), giá chỉ từ 20,8 triệu/m2.

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ (thành viên Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 31 ha tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trong giai đoạn đầu, Hòa Phát triển khai 2 cụm tòa chung cư cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ nhà ở xã hội.

Ngay từ đợt tiếp nhận hồ sơ đầu tiên vào tháng 8/2026, dự án đã nhận được phản hồi rất tích cực từ người lao động trong các KCN và người dân địa phương nhờ mức giá bán hợp lý.

Dự án có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ do tiếp giáp Quốc lộ 39A và Đường tỉnh ĐT 200, tạo thuận lợi tối đa cho việc di chuyển tới các khu công nghiệp lân cận. Khu nhà ở cách trung tâm thành phố Hà Nội, trung tâm tỉnh Hưng Yên chỉ 30 phút di chuyển và 10 phút lái xe tới trung tâm đô thị Mỹ Hào và bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín, dự án tích hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiện ích xã hội hoàn chỉnh như trường học, công viên cây xanh, khu thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ thống an ninh 24/7. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các dòng căn hộ đa dạng diện tích từ 34,9 m² đến 77 m², thiết kế tối ưu công năng và độ thông thoáng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt dài hạn của người dân.

Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Yên Mỹ là một trong những công trình trọng điểm quy mô lớn đang được Hòa Phát đẩy mạnh triển khai tại Hưng Yên. Dự án không chỉ góp phần giải quyết bài toán nguồn cung nhà ở cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn, mà còn đáp ứng nhu cầu an cư lập nghiệp lâu dài của người dân địa phương.