Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ: Công nghệ tiên phong trong sản xuất thép chất lượng cao

‏Nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, Phú Mỹ, TP.HCM, góp phần đưa tổng công suất toàn hệ thống Tôn Nam Kim lên hơn 2,2 triệu tấn/năm.‏

‏Nam Kim Phú Mỹ được định vị là nhà máy có quy mô lớn nhất Việt Nam trong phân khúc sản xuất tôn thép chất lượng cao. Điểm đáng chú ý nằm ở việc hình thành tổ hợp sản xuất đồng bộ từ xử lý thép cán nóng, cán nguội, ủ đến mạ và phủ màu, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng sang các dòng sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao.‏

‏Công nghệ PLTCM tạo khác biệt‏

‏Điểm nhấn của Nam Kim Phú Mỹ là dây chuyền tẩy gỉ – cán nguội liên tục PLTCM (Pickling Line Tandem Cold Mill), được Nam Kim xác định là dây chuyền PLTCM đầu tiên do một doanh nghiệp thuần Việt đầu tư.‏

‏Hệ thống cán nguội 5 giá 6 trục có công suất 1,2 triệu tấn/năm, tích hợp tẩy gỉ và cán nguội trên cùng một dây chuyền, giúp kiểm soát quá trình chuyển đổi từ thép cán nóng sang thép cán nguội và tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các công đoạn sau.‏

‏Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ được đầu tư đồng bộ, tự động hóa cao‏

‏Sau cán nguội, vật liệu được xử lý trên dây chuyền ủ liên tục CAL công suất 400.000 tấn/năm, tích hợp làm sạch, ủ, cán chỉnh, kéo nắn và xử lý bề mặt. PLTCM, CAL cùng các dây chuyền mạ và phủ màu tạo nên chuỗi sản xuất liên kết cao trong cùng một tổ hợp.‏

‏Tự động hóa từ sản xuất đến logistics nội bộ‏

‏Nam Kim Phú Mỹ được đầu tư theo hướng tự động hóa xuyên suốt. Nhà máy ứng dụng hệ thống điều khiển Level 2 kết hợp hệ thống điều khiển truyền động sử dụng biến tần TMEIC của Nhật Bản; hệ thống IMS đo độ dày; AFC Sundwig của Đức kiểm soát biên dạng, độ phẳng và hệ thống kiểm tra bề mặt tự động.‏

‏Các thông số như độ dày, độ phẳng, biên dạng và chất lượng bề mặt được theo dõi liên tục, hướng tới sự ổn định và đồng nhất trên từng cuộn thép.‏

‏Logistics nội bộ cũng được tự động hóa thông qua hệ thống Walking Beam, hỗ trợ vận chuyển cuộn thép giữa các công đoạn. Việc đồng bộ dòng vật liệu với dây chuyền giúp giảm thao tác trung gian và tối ưu hiệu suất vận hành.‏

‏Chất lượng cao nhất ở từng dòng sản phẩm‏

‏Trên nền tảng công nghệ mới, Nam Kim Phú Mỹ sản xuất danh mục gồm thép tẩy gỉ phủ dầu PO, thép cán nguội CRC Full Hard, thép cán nguội ủ CR Annealed, tôn mạ kẽm GI, tôn mạ hợp kim nhôm – kẽm GL và tôn mạ màu PPGL.‏

‏Sản phẩm tại Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường‏

‏Trọng tâm không chỉ là độ rộng danh mục mà còn là khả năng sản xuất các cấp chất lượng cao nhất trong từng dòng sản phẩm, thông qua kiểm soát chặt chẽ độ dày, độ phẳng, biên dạng, cơ tính và chất lượng bề mặt.‏

‏Thép cán nguội ủ có thể đáp ứng các hệ tiêu chuẩn quốc tế như JIS, EN, ASTM, AS/NZS và ISO. Nhờ đó, phạm vi ứng dụng được mở rộng từ xây dựng sang máy giặt, tủ lạnh, thiết bị gia dụng, ô tô, cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ.‏

‏Năng lực mới giúp Nam Kim gia tăng nguồn cung thép chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam, từng bước thay thế sản phẩm nhập khẩu cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và gia dụng, nâng cao tính chủ động cho chuỗi cung ứng trong nước.‏

‏Từ thay thế nhập khẩu đến thị trường tiêu chuẩn cao‏

‏Các sản phẩm chất lượng cao từ Nam Kim Phú Mỹ đã được xuất khẩu tới Mỹ, châu Âu và Brazil, những thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn và chất lượng. Đây là bước tiếp nối nền tảng quốc tế mà Tôn Nam Kim đã xây dựng, với sản phẩm hiện diện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.‏

‏Lợi thế logistics từ vị trí gần cảng nước sâu‏

‏Nam Kim Phú Mỹ nằm gần cụm cảng nước sâu Phú Mỹ – Cái Mép, thuận lợi cho vận chuyển nguyên liệu đầu vào và thành phẩm, đặc biệt với các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn.‏

‏Kết nối thuận lợi với hệ thống cảng giúp rút ngắn hành trình vận chuyển, tối ưu thời gian và chi phí logistics. Khi kết hợp với Walking Beam bên trong nhà máy, chuỗi logistics được tổ chức liền mạch từ luân chuyển cuộn thép đến vận chuyển thành phẩm ra cảng.‏

‏Từ quy mô 1,2 triệu tấn/năm, công nghệ PLTCM tiên phong, tự động hóa, kiểm soát chất lượng trực tuyến đến Walking Beam và lợi thế gần cảng nước sâu, Nam Kim Phú Mỹ không đơn thuần là dự án mở rộng công suất.‏

‏Nhà máy tạo nền tảng để Tôn Nam Kim tiến sâu hơn vào phân khúc thép chất lượng cao, mở rộng từ xây dựng sang gia dụng, ô tô, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp phụ trợ; đồng thời gia tăng khả năng thay thế hàng nhập khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.‏