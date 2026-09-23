Các đại lý xổ số miền Nam nợ gần 7.630 tỷ đồng tiền vé

Thu hơn 1,3 triệu tỷ đồng trong 13 năm

Bộ Tài chính vừa tổng kết việc thi hành Thông tư số 75/2013/TT-BTC về hoạt động kinh doanh xổ số, trong đó chỉ ra một số vấn đề cần điều chỉnh trong quản lý thị trường.

Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2013-2025, doanh thu toàn thị trường xổ số đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,2% mỗi năm. Số nộp ngân sách Nhà nước đạt 439.070 tỷ đồng, tăng bình quân 13,26% mỗi năm.

Doanh thu và số nộp ngân sách tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam. Bộ Tài chính nhận định khoảng cách giữa các khu vực và giữa các loại hình sản phẩm xổ số có xu hướng gia tăng.

Giai đoạn 2013-2025, doanh thu toàn thị trường xổ số đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Hiện cả nước có 63 công ty xổ số kiến thiết hoạt động tại các địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và làm chủ sở hữu, cùng Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu.

Thị trường hiện có các loại hình xổ số truyền thống, xổ số lô tô tự chọn số thủ công, xổ số biết kết quả ngay và xổ số tự chọn số điện toán.

Ngoài đóng góp ngân sách, Bộ Tài chính cho biết hoạt động xổ số góp phần tạo việc làm cho khoảng 500.000 người thuộc đối tượng chính sách, người nghèo thông qua hệ thống đại lý bán vé xổ số. Nguồn thu từ xổ số được sử dụng cho y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội.

Đề xuất giảm kỳ hạn nợ của các đại lý xổ số

Bộ Tài chính ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc về kỳ hạn nợ của đại lý xổ số. Năm 2025, số tiền các đại lý xổ số tại khu vực miền Nam còn nợ các công ty xổ số kiến thiết lên tới gần 7.630 tỷ đồng. Bộ Tài chính đánh giá khoản nợ này rất lớn, làm gia tăng rủi ro tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết.

Theo quy định hiện hành, kỳ hạn nợ của đại lý đối với công ty xổ số kiến thiết đối với xổ số truyền thống và xổ số lô tô tối đa không quá 21 ngày, kể từ ngày vé xổ số được phát hành.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Bộ Tài chính rà soát, xem xét sửa đổi theo hướng rút kỳ hạn nợ xuống còn 7 ngày. Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh kỳ hạn nợ cần được xem xét trong bối cảnh thanh toán điện tử tại Việt Nam phát triển mạnh, giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Cơ quan này cho rằng giảm kỳ hạn nợ của đại lý xổ số sẽ phù hợp hơn với sự phát triển của công nghệ và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đại lý và xã hội. Việc rút ngắn thời gian nợ cũng nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho các công ty xổ số kiến thiết, vốn là những doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Bên cạnh vấn đề kỳ hạn nợ, Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số vướng mắc trong hoạt động xổ số. Tại miền Bắc, 28 công ty xổ số kiến thiết đang phát hành vé theo cơ chế liên kết. Việc lựa chọn cơ sở in vé phải thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai. Theo Bộ Tài chính, quy trình này thường kéo dài do Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc phải tổ chức lấy ý kiến của các công ty về chủ trương in vé, mẫu mã, thiết kế, loại giấy, kế hoạch và chi phí in.

Bộ Tài chính cho rằng cần giao quyền chủ động lựa chọn cơ sở in vé cho Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực, trên cơ sở công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.