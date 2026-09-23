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Cảnh giác trang Facebook giả mạo “Bộ Tài chính” để lừa đảo người dân

| | Tài chính - ngân hàng

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo trang Facebook giả mạo Bộ Tài chính, lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền của người từng bị lừa để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác trang Facebook giả mạo “Bộ Tài chính” để lừa đảo người dân - Ảnh 1.

Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng cảnh báo một trang Facebook có tên “Bộ Tài Chính VN - Tiếp Nhận Xử Lý Hồ Sơ Thu hồi vốn treo 24/7” có dấu hiệu giả mạo cơ quan nhà nước, sử dụng hình ảnh, logo của Bộ Tài chính để tạo lòng tin, tiếp cận người dân và thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo ghi nhận, trang Facebook này tự giới thiệu là “Dịch vụ công & Dịch vụ nhà nước”, tạo cảm giác đây là kênh tiếp nhận, hỗ trợ thủ tục của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, thủ đoạn được các đối tượng lừa đảo sử dụng thường nhằm vào những người đã từng bị lừa mất tiền, với tâm lý muốn tìm cách lấy lại tài sản.

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng có thể đưa ra những lời quảng cáo như hỗ trợ “thu hồi tiền”, “xử lý hồ sơ”, “lấy lại tiền bị chiếm đoạt”, sau đó yêu cầu người dân nộp phí, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập vào các đường link do chúng gửi. Nếu người dân làm theo, nguy cơ tiếp tục bị chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân là rất lớn.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho các tài khoản mạng xã hội tự xưng là cơ quan chức năng; không chuyển tiền và không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của những tài khoản này.

Khi cần thực hiện thủ tục hành chính hoặc xác minh thông tin, người dân cần chủ động kiểm tra qua các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước; không xác định độ tin cậy của một tài khoản chỉ dựa vào tên gọi, hình ảnh, logo hoặc nội dung giới thiệu trên mạng xã hội.

Trường hợp phát hiện trang, tài khoản có dấu hiệu giả mạo cơ quan nhà nước hoặc nghi vấn lừa đảo, người dân cần lưu giữ hình ảnh, đường link, nội dung trao đổi, số tài khoản và các thông tin giao dịch liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo An Thịnh

VTV Online

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