Thời hạn lưu giữ thông tin lịch sử nợ xấu

Bà Nguyễn Thị Thu Tươi (TPHCM) có mở một thẻ tín dụng tại một ngân hàng tư nhân nhưng lâu ngày dẫn đến việc bỏ sót các khoản phí thường niên phát sinh. Tổng số tiền phí tồn đọng là 1.050.000 đồng.

Vào ngày 15/8/2026, bà Tươi đã tất toán hoàn toàn khoản nợ này. Tuy nhiên, đến ngày 05/9/2026, khi làm hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội tại ngân hàng, bà nhận được thông báo bị từ chối cho vay do hệ thống Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vẫn ghi nhận khoản nợ xấu chưa thanh toán.

Bà Tươi hỏi, trường hợp của bà đã thanh toán toàn bộ dư nợ từ ngày 15/8/2026, vậy lịch sử nợ xấu trên hệ thống CIC của bà sẽ được cập nhật và gỡ bỏ như thế nào? Thời gian chính xác để lịch sử CIC được làm sạch là bao lâu?

Hiện nay, các chính sách hoặc quy định nhân văn cho phép xóa, không ghi nhận nợ xấu, hoặc hỗ trợ đối với các khoản nợ giá trị nhỏ (dưới 10 triệu đồng) như trường hợp của bà có còn hiệu lực hay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 thông tin tiêu cực (thông tin lịch sử nợ xấu) của khách hàng tại các tổ chức tín dụng được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 05 năm kể từ ngày kết thúc, không phụ thuộc vào số tiền nợ xấu.

Trường hợp khoản nợ quá hạn được phân loại nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) thời gian cung cấp tối đa 01 năm kể từ ngày kết thúc.

Đối với thông tin bà Tươi thanh toán/tất toán trong tháng 8/2026 được CIC cập nhật ngay sau khi nhận được dữ liệu báo cáo của tổ chức tín dụng theo quy định.

Để chủ động kiểm tra thông tin, điểm tín dụng của bản thân và tiếp cận các sản phẩm tín dụng chính thức của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, CIC khuyến nghị khách hàng đăng ký tài khoản tra cứu bằng cách tải ứng dụng "CIC Credit Connect" trên điện thoại cá nhân.