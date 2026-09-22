Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời hạn lưu giữ thông tin lịch sử nợ xấu

| | Tài chính - ngân hàng

Thời hạn lưu giữ thông tin lịch sử nợ xấu

Thông tin tiêu cực (thông tin lịch sử nợ xấu) của khách hàng tại các tổ chức tín dụng được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 05 năm kể từ ngày kết thúc, không phụ thuộc vào số tiền nợ xấu.

Bà Nguyễn Thị Thu Tươi (TPHCM) có mở một thẻ tín dụng tại một ngân hàng tư nhân nhưng lâu ngày dẫn đến việc bỏ sót các khoản phí thường niên phát sinh. Tổng số tiền phí tồn đọng là 1.050.000 đồng.

Vào ngày 15/8/2026, bà Tươi đã tất toán hoàn toàn khoản nợ này. Tuy nhiên, đến ngày 05/9/2026, khi làm hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội tại ngân hàng, bà nhận được thông báo bị từ chối cho vay do hệ thống Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vẫn ghi nhận khoản nợ xấu chưa thanh toán.

Bà Tươi hỏi, trường hợp của bà đã thanh toán toàn bộ dư nợ từ ngày 15/8/2026, vậy lịch sử nợ xấu trên hệ thống CIC của bà sẽ được cập nhật và gỡ bỏ như thế nào? Thời gian chính xác để lịch sử CIC được làm sạch là bao lâu?

Hiện nay, các chính sách hoặc quy định nhân văn cho phép xóa, không ghi nhận nợ xấu, hoặc hỗ trợ đối với các khoản nợ giá trị nhỏ (dưới 10 triệu đồng) như trường hợp của bà có còn hiệu lực hay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 thông tin tiêu cực (thông tin lịch sử nợ xấu) của khách hàng tại các tổ chức tín dụng được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 05 năm kể từ ngày kết thúc, không phụ thuộc vào số tiền nợ xấu.

Trường hợp khoản nợ quá hạn được phân loại nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) thời gian cung cấp tối đa 01 năm kể từ ngày kết thúc.

Đối với thông tin bà Tươi thanh toán/tất toán trong tháng 8/2026 được CIC cập nhật ngay sau khi nhận được dữ liệu báo cáo của tổ chức tín dụng theo quy định.

Để chủ động kiểm tra thông tin, điểm tín dụng của bản thân và tiếp cận các sản phẩm tín dụng chính thức của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, CIC khuyến nghị khách hàng đăng ký tài khoản tra cứu bằng cách tải ứng dụng "CIC Credit Connect" trên điện thoại cá nhân.

Quy định mới liên quan đến công ty xử lý nợ xấu vốn 5.000 tỷ

Theo Chinhphu.vn

baochinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãi suất liên ngân hàng bật tăng, Ngân hàng Nhà nước cấp tập bơm thanh khoản

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng, Ngân hàng Nhà nước cấp tập bơm thanh khoản Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 22/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 22/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt giảm mạnh Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một nhà băng tăng vốn điều lệ thêm hơn 22.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một nhà băng tăng vốn điều lệ thêm hơn 22.000 tỷ đồng

17:01 , 22/09/2026
Luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm: Khơi thông dòng vốn nhưng không bỏ mặc người vay

Luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm: Khơi thông dòng vốn nhưng không bỏ mặc người vay

16:50 , 22/09/2026
Muốn lãi suất giảm, cũng phải....nghĩ cho ngân hàng!

Muốn lãi suất giảm, cũng phải....nghĩ cho ngân hàng!

15:59 , 22/09/2026
Ngân hàng NCB và Petrolimex hợp tác chiến lược, kết nối hiệu quả hê sinh thái năng lượng và tài chính

Ngân hàng NCB và Petrolimex hợp tác chiến lược, kết nối hiệu quả hê sinh thái năng lượng và tài chính

15:35 , 22/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên