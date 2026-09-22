Lãi suất liên ngân hàng bật tăng, Ngân hàng Nhà nước cấp tập bơm thanh khoản

Trong phiên giao dịch ngày 21/9, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm phần lớn khối lượng giao dịch) tăng 2,5 điểm phần trăm lên 7,0%/năm; kỳ hạn 1 tuần giữ ở mức 4,8%; kỳ hạn 2 tuần ở mức 6,0%, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm lên 6,5%.

Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tăng cường hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống thông qua kênh cho vay cầm cố trên thị trường mở (OMO). Cụ thể, ngày 21/9, NHNN chào thầu 46.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày, với lãi suất đồng loạt duy trì ở mức 4,5%/năm. Kết quả, các tổ chức tín dụng trúng thầu tổng cộng 57.066 tỷ đồng, trong khi chỉ có 9.151 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN đã bơm ròng khoảng 47.915 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở trong ngày 21/9, nâng lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên khoảng 200.403 tỷ đồng.

Không chỉ tăng cường bơm vốn qua OMO, NHNN cũng mở thêm một kênh cung ứng thanh khoản khác khi ngày 21/9 thông báo thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổng khối lượng ngoại tệ tối đa được NHNN thực hiện hoán đổi trong phiên can thiệp là 2 tỷ USD.

Theo phương án, NHNN thực hiện hoán đổi USD với VND kỳ hạn 7 ngày theo hình thức mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn, với ngày giá trị của giao dịch là T+1, tức ngày 22/9/2026. Tỷ giá mua giao ngay được công bố ở mức 24.406 VND/USD, trong khi tỷ giá kỳ hạn là 24.412 VND/USD, tạo ra mức chênh lệch 6 đồng/USD.

Với hạn mức tối đa 2 tỷ USD, nếu toàn bộ khối lượng này được thực hiện, số VND tương ứng theo tỷ giá mua giao ngay sẽ vào khoảng 48.812 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là quy mô ngoại tệ tối đa NHNN công bố cho phiên can thiệp và không đồng nghĩa toàn bộ hạn mức sẽ được sử dụng. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào nhu cầu hoán đổi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Theo phương án được công bố, mỗi tổ chức tín dụng được đăng ký nhu cầu thực hiện hoán đổi không quá 80% tổng khối lượng ngoại tệ tối đa NHNN công bố. Với hạn mức 2 tỷ USD, mỗi tổ chức tín dụng có thể đăng ký tối đa tương đương 1,6 tỷ USD.

Về bản chất, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ là một hình thức cung ứng VND có thời hạn. Các ngân hàng tạm thời bán USD giao ngay cho NHNN để nhận VND phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn, sau đó mua lại số ngoại tệ này khi hợp đồng đáo hạn. Vì vậy, lượng tiền Đồng được cung ứng thông qua kênh swap chỉ mang tính tạm thời và sẽ được NHNN thu hồi sau 7 ngày.

NHNN đang sử dụng đồng thời các công cụ điều tiết nhằm hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn cho hệ thống ngân hàng trong giai đoạn cao điểm cuối quý III. Động thái trên được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh tỷ giá USD/VND ổn định, thậm chí giảm so với hồi đầu năm.