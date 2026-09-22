Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 22/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý

Cập nhật đầu phiên sáng 22/9, giá vàng trong nước giữ nguyên mặt bằng so với cuối phiên 21/9. Vàng nhẫn được các thương hiệu khảo sát niêm yết trong khoảng 142,6 - 146,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC dao động từ 142,6 - 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, vàng nhẫn tại SJC giữ giá mua - bán ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng; PNJ ở 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng; DOJI ở 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 143,6 triệu đồng/lượng tại PNJ và Phú Quý, thấp nhất là 142,6 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, chênh 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI có mức cao nhất 146,8 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 146,1 triệu đồng/lượng, chênh 700.000 đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,1 146,1 143,6 146,6 PNJ 143,6 146,6 143,6 146,6 DOJI 142,8 146,8 143,6 146,6 Bảo Tín Minh Châu 142,6 146,6 142,6 146,6 Phú Quý 143,6 146,6 143,6 146,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.370 USD/ounce, tăng 0,6% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,8% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng giảm trong phiên thứ Hai khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm nay, cùng những tín hiệu cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã hỗ trợ đồng USD tăng giá.

Đồng USD tăng nhẹ so với 6 đồng tiền chủ chốt, nối dài đà tăng sau khi Fed tăng lãi suất vào tuần trước. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

"Chúng tôi nhận thấy một số lo ngại dai dẳng trong giới đầu tư lạc quan về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ, điều này đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào thứ Sáu. Những yếu tố tiêu cực đó đang gây bất lợi cho kim loại quý", Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo 88% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Vàng từ lâu được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất cao, kim loại quý này kém hấp dẫn hơn so với các tài sản có khả năng sinh lời.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương. Diễn biến này khiến giá vàng giảm 17% so với mức đỉnh trong phiên giao dịch ngày 27/2.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, hôm Chủ nhật cho biết lạm phát tại Mỹ đang ở mức cao.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng bất kỳ nhịp suy yếu nào của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn nhiều khả năng chỉ mang tính hạn chế và ngày càng được xem là cơ hội mua vào đối với vàng.