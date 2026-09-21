Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cử tri quan tâm việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ theo Nghị định 178

| | Tài chính - ngân hàng

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu rõ, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng đến việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Cử tri và nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc tới kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời mong muốn chương trình, các nội dung đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm thủ tục và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. (Ảnh: QH)

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa (SGK) ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Cử tri và nhân dân lo lắng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng và điều chỉnh một số dự án;

Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm, lo lắng về việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế...

Tại cuộc họp báo vừa qua, Bộ Nội vụ đã trao đổi về việc chi sai chế độ theo Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ), cho biết qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ số liệu từ Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương được đánh giá đã thực hiện tương đối tốt chính sách liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo ông Nam, số trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, chiếm chưa đến 1% tổng số trường hợp được thực hiện chính sách. Tính toán sơ bộ của Bộ Nội vụ cho thấy tỷ lệ này khoảng 0,3%.

Theo ông Nam, trường hợp qua rà soát xác định việc áp dụng chính sách không đúng đối tượng thì cơ quan có trách nhiệm phải kịp thời tính toán, thu hồi khoản tiền chế độ đã chi trả.

Đối với những người không thuộc diện hưởng chính sách nhưng đã được áp dụng chính sách và vẫn có nguyện vọng nghỉ việc, ông Nam cho biết trách nhiệm xem xét thuộc về địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, sau khi nhận kết quả rà soát, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo tổng thể.

“Phải xử lý nghiêm minh sau rà soát, kiên quyết không để thất thoát ngân sách Nhà nước”, ông Thắng nói.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ lãnh đạo xinh đẹp hiếm hoi làm Giám đốc Khối Ngân hàng số: SN 1987, một trong 2 sếp nữ trẻ nhất ban điều hành

Nữ lãnh đạo xinh đẹp hiếm hoi làm Giám đốc Khối Ngân hàng số: SN 1987, một trong 2 sếp nữ trẻ nhất ban điều hành Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 21/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 21/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng Nổi bật

Lãi suất ngân hàng 21/9 tại MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Lãi suất ngân hàng 21/9 tại MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

21:18 , 21/09/2026
VietinBank muốn phát hành trái phiếu với quy mô kỷ lục 16.000 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 6 năm

VietinBank muốn phát hành trái phiếu với quy mô kỷ lục 16.000 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 6 năm

19:25 , 21/09/2026
Ngân hàng Nhà nước mở thêm kênh bơm tiền VND, quy mô hỗ trợ tối đa hơn 48.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước mở thêm kênh bơm tiền VND, quy mô hỗ trợ tối đa hơn 48.000 tỷ đồng

16:03 , 21/09/2026
Chưa nhiều tiền vẫn muốn đầu tư: Bắt đầu ngay từ 20 triệu hay chờ đợi tới 200 triệu?

Chưa nhiều tiền vẫn muốn đầu tư: Bắt đầu ngay từ 20 triệu hay chờ đợi tới 200 triệu?

15:30 , 21/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên