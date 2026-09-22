Một cổ phiếu ngân hàng tím trần, tăng 9,77% sáng 22/9

Sau phiên 21/9 giảm 0,9%, VN-Index sáng 22/9 hồi phục tăng lên trên mốc 1.800 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa với khoảng 10/28 mã giao dịch trong sắc xanh.

NVB của Ngân hàng Quốc dân (NCB) lại gây chú ý khi duy trì mức tăng trên 6%, có thời điểm tăng kịch trần sáng nay lên 14.600 đồng/cp (+9,77%). Đáng chú ý, cổ phiếu này đã tăng 4 phiên liên tiếp, trong đó ngày 18/9 cũng đã tăng kịch trần (+9,4%).

Như vậy sau 4 ngày, cổ phiếu NVB đã tăng 24% lên vùng giá cao nhất 2 tháng.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng quản trị NCB mới đây đã có Nghị quyết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, NCB muốn phát hành thêm 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của NCB dự kiến sẽ tăng lên gần 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7% so với vốn điều lệ hiện tại. NCB cũng sẽ tự phá vỡ kỷ lục tăng vốn của chính mình khi trước đó vào cuối tháng 6/2026, ngân hàng đã hoàn thành đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động kể từ khi bắt đầu thành lập, nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng.

Nếu tăng vốn thành công trong năm 2027, NCB cũng sẽ tiếp tục lập kỷ lục với 5 lần tăng vốn liên tiếp chỉ trong vòng 6 năm (2021 – 2027), đồng thời chính thức lọt Top 10 nhà băng có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường ngân hàng Việt Nam và là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh nhất thị trường.

Ngoài NVB, nhiều mã ngân hàng khác cũng tăng giá sáng nay như KLB của Kienlongbank, MSB, TPB của TPBank, EIB của Eximbank,...

Trong khi chiều ngược lại cũng có hàng loạt mã chìm trong sắc đỏ như ACB, VPB, HDB, MBB,...Đặc biệt, SSB của SeABank hôm nay tiếp tục giảm mạnh, có thời điểm giảm sàn xuống 20.900 đồng/cp (-6,9%). Trước đó trong phiên 21/9, cổ phiếu SSB cũng đã giảm kịch biên độ (-6,68%).

Nhịp điều chỉnh mạnh của SSB diễn ra sau khi cổ phiếu này đã tăng 7 phiên liên tục (+36%). Trước đó, SSB đón nhiều tin tích cực khi được thêm vào các bộ chỉ số quốc tế. Trong đợt review quý 3/2026, MarketVector Indexes đưa SSB vào danh mục, đồng thời FTSE Russell cũng bổ sung cổ phiếu này vào FTSE Global All Cap Index.

Mới đây, nhiều người nội bộ SeABank đã đăng ký bán ra lượng lớn cổ phiếu SSB. Trong đó, ng Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB. Ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 214.100 cổ phiếu SSB, gần như toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ.