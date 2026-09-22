Khi những “nguồn vốn vô hình” tìm được bệ phóng mới trong ngành bảo hiểm

Khi được đặt trên một nền tảng phù hợp, những "nguồn vốn vô hình" ấy có thể trở thành lợi thế cho một hành trình nghề nghiệp mới.

Một thế hệ tư vấn không bắt đầu từ con số 0

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ nửa đầu năm 2025 đạt khoảng 11,7%. Trong khi đó, Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2023 và Quyết định 1413/QĐ-TTg ngày 27/07/2026 của Chính phủ cho thấy mục tiêu có 18% dân số tham gia vào năm 2030, lên đến 20% dân số vào năm 2045, đồng thời định hướng doanh thu ngành bảo hiểm đạt 3,3–3,5% GDP đến năm 2030.

Dư địa thị trường còn lớn, nhưng cơ hội phát triển của ngành không chỉ nằm ở việc mở rộng số lượng người tham gia bảo hiểm. Khi thu nhập, tài sản và mức sống gia tăng, nhu cầu của khách hàng cũng ngày càng đa dạng hơn – từ bảo vệ sức khỏe, hoạch định tài chính đến gìn giữ thành quả và chuẩn bị cho những giá trị muốn trao truyền cho thế hệ kế thừa.

Điều đó đang đặt ra những yêu cầu mới đối với nghề tư vấn bảo hiểm. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người tư vấn ngày càng cần khả năng thấu hiểu hoàn cảnh, nhìn nhận nhu cầu một cách toàn diện, kết nối các giải pháp phù hợp và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Trong bối cảnh ấy, kinh nghiệm tích lũy từ những lĩnh vực khác có thể trở thành một lợi thế đáng kể. Những nhà quản lý, người từng điều hành doanh nghiệp khi bước vào nghề tư vấn không nhất thiết bắt đầu lại từ con số 0. Họ mang theo những "nguồn vốn vô hình" đã được bồi đắp qua nhiều năm làm nghề và thương trường: năng lực quản trị, tư duy hệ thống, uy tín cá nhân, khả năng xây dựng quan hệ và sự am hiểu con người.

Ba hành trình, những "nguồn vốn" khác nhau

Với chị Nguyễn Thu Trang, "nguồn vốn" ấy trước hết là mối quan hệ và chữ tín. Từng có nhiều năm làm việc tại một tập đoàn công nghệ lớn trước khi khởi nghiệp và điều hành một doanh nghiệp sản xuất nhựa quy mô khá tại miền Bắc, chị Thu Trang đã trải qua cả môi trường doanh nghiệp lớn, chuyên nghiệp lẫn những thăng trầm của người trực tiếp làm kinh doanh.

Trước những thay đổi của thị trường, nguồn hàng cùng những biến cố trong cuộc sống, chị lựa chọn khép lại hoạt động kinh doanh để tái cơ cấu các ưu tiên cá nhân và nghề nghiệp, đồng thời thu hồi vốn, bảo vệ tài sản và uy tín đã gây dựng. Khi bước sang bảo hiểm, bên cạnh kinh nghiệm quản trị, chị mang theo sự tin tưởng đã được bồi đắp qua nhiều năm với khách hàng và đối tác – một "nguồn vốn" đặc biệt trong một nghề được xây dựng trên niềm tin.

‎ Chị Nguyễn Thu Trang, Trưởng nhóm kinh doanh, kênh Alpha AIA Việt Nam





Nếu hành trình của chị Thu Trang được tiếp nối từ chữ tín đã gây dựng trên thương trường, chị Phạm Tú Cầu mang vào nghề một "nguồn vốn" khác: 27 năm kinh nghiệm quản trị. Từng đảm nhận các vị trí quản lý tại những tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia và sau đó trực tiếp làm chủ hai doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải và bán lẻ, chị đã đi qua nhiều dấu mốc trong sự nghiệp. Nhưng hành trình ấy cũng khiến chị nhìn lại một câu hỏi khác về thành công, khi có những giai đoạn công việc chiếm phần lớn thời gian dành cho bố mẹ, con cái và chính mình.

Khi gia nhập AIA Việt Nam, chị mang theo kinh nghiệm quản trị và tư duy hệ thống để từng bước xây dựng đội ngũ, đồng thời tìm thấy một cách khác để nhìn về công việc: không chỉ ở thành quả nghề nghiệp mà còn ở ý nghĩa của việc đồng hành cùng khách hàng và sự chủ động hơn với những ưu tiên của bản thân, gia đình.

Phạm Tú Cầu – Quyền Trưởng phòng Kinh doanh, kênh Exchange AIA Việt Nam

Câu chuyện của chị Nguyễn Hồng Phương lại cho thấy một hướng đi khác. Khi gia nhập lĩnh vực bảo hiểm, chị vẫn đang vận hành ba doanh nghiệp trong lĩnh vực ngôn ngữ, dịch vụ tư vấn pháp lý và F&B. Với hệ sinh thái khách hàng sẵn có, bảo hiểm mở ra thêm những kiến thức và góc nhìn về bảo vệ sức khỏe, tài chính và nhu cầu dài hạn của khách hàng; trong khi kinh nghiệm kinh doanh, mạng lưới quan hệ và sự am hiểu khách hàng trở thành lợi thế khi chị bước vào lĩnh vực tư vấn.

Điều khiến chị Hồng Phương chú ý còn nằm ở một điểm khác: thay vì phải tự xây dựng mọi cấu phần của một mô hình kinh doanh từ đầu, người bước vào nghề có thể phát triển trên một nền tảng đã có sẵn sản phẩm, lộ trình và hệ thống đào tạo.

Nguyễn Hồng Phương, Trưởng nhóm kinh doanh, kênh Alpha, AIA Việt Nam

Ba hành trình khác nhau nhưng cùng cho thấy: những gì tích lũy trong quá khứ không bị bỏ lại khi bước sang một lĩnh vực mới, mà có thể trở thành "nguồn vốn" cho chặng đường tiếp theo.

Khi kinh nghiệm cũ gặp những yêu cầu mới của nghề tư vấn

Khi thu nhập và tài sản gia tăng, nhu cầu của khách hàng không còn dừng ở một giải pháp bảo vệ đơn lẻ. Sức khỏe, tài chính, trách nhiệm với gia đình, gìn giữ thành quả hay chuẩn bị cho những giá trị muốn trao truyền cho thế hệ kế thừa có thể cùng xuất hiện trong một bài toán dài hạn. Điều đó đòi hỏi CVTV không chỉ hiểu sản phẩm mà còn cần biết lắng nghe, nhận diện ưu tiên và kết nối các giải pháp phù hợp.

Công nghệ và AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu, phân tích nhu cầu và nâng cao hiệu quả phục vụ. Nhưng với những quyết định tài chính dài hạn gắn với sức khỏe, gia đình, tài sản và tương lai, khả năng thấu hiểu, phán đoán và xây dựng niềm tin vẫn là những giá trị mang đậm yếu tố con người.

Khi "nguồn vốn vô hình" gặp một nền tảng đủ mạnh

Những "nguồn vốn vô hình" được tích lũy qua nhiều năm chỉ thực sự trở thành lợi thế trong một lĩnh vực mới khi được đặt trên nền tảng phù hợp và tiếp tục được bổ sung bằng kiến thức, kỹ năng cùng những chuẩn mực nghề nghiệp.

Tại AIA Việt Nam, thương hiệu, hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, nền tảng công nghệ, cùng quy trình đào tạo và phát triển đội ngũ tạo điều kiện để mỗi CVTV phát huy thế mạnh đã có và xây dựng những năng lực mới.

Với chị Phạm Tú Cầu, chị Nguyễn Thu Trang hay chị Nguyễn Hồng Phương, bước vào bảo hiểm vì thế không đơn thuần là một lần "đổi nghề", mà là cách tiếp tục phát huy những giá trị đã tích lũy để mở ra một chặng đường mới. Bởi một hành trình sự nghiệp mới không nhất thiết phải bắt đầu từ con số 0.

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