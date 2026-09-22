UOB: AI, chuỗi cung ứng và đầu tư công mở ra những động lực tăng trưởng mới

Ngày 17/9/2026, tại TP.HCM, Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức sự kiện Triển vọng Đầu tư giữa năm 2026, quy tụ các chuyên gia từ UOB Việt Nam, UOB Singapore, UOB Asset Management Việt Nam, Vietcap và CBRE Việt Nam để phân tích triển vọng kinh tế và đầu tư trong nửa cuối năm. Sự kiện thuộc chuỗi UOB Privilege Conversation dành cho khách hàng ưu tiên tại các thị trường ASEAN.

AI và dịch chuyển chuỗi cung ứng mở thêm dư địa cho Việt Nam

Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, UOB Singapore, kinh tế toàn cầu vẫn duy trì khả năng chống chịu, dù tăng trưởng có sự phân hóa giữa các khu vực. Chính sách thương mại, địa chính trị, giá năng lượng và đà tăng trưởng chậm lại của một số nền kinh tế tiếp tục là những biến số lớn đối với thị trường.

Ông Suan Teck Kin chia sẻ về triển vọng kinh tế và đầu tư tại sự kiện.

AI tiếp tục là một trong những động lực đầu tư đáng chú ý khi dòng vốn lớn chảy vào hạ tầng và các công nghệ liên quan. Trong khi đó, cơ hội đầu tư đang được mở rộng khi các thị trường như Mỹ và châu Á có những động lực tăng trưởng khác nhau: từ AI, công nghệ đến quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần duy trì góc nhìn rộng, không bỏ qua cơ hội tại các thị trường khác nhau và xây dựng danh mục đủ đa dạng để cân bằng giữa tăng trưởng và rủi ro.

Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng cũng tiếp tục mở ra dư địa cho ASEAN khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng chống chịu trước những thay đổi về thương mại và địa chính trị.

Việt Nam đang hưởng lợi từ cả hai xu hướng này. Sau kết quả tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm, UOB nâng dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, từ mức 7% trước đó. Đầu tư hạ tầng, FDI, nhu cầu liên quan đến AI và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang ASEAN được xác định là những động lực quan trọng.

Dù vậy, triển vọng này đi kèm một số rủi ro. Nhập khẩu tăng nhanh, đặc biệt từ năng lượng và máy móc phục vụ đầu tư, đang gây sức ép lên cán cân thương mại. Chính sách thương mại của Mỹ, giá dầu và tiến độ giải ngân đầu tư công cũng là những yếu tố cần theo dõi. Trên thị trường tiền tệ, VNĐ có thể chịu áp lực giảm giá nhẹ trong ngắn hạn, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế và dòng vốn FDI.

Danh mục đầu tư trước bài toán tăng trưởng và an toàn

Từ các biến động vĩ mô, bài toán được đặt ra tại sự kiện là cách phân bổ tài sản và xây dựng danh mục đủ linh hoạt để thích ứng với thị trường.

Bà Tatyana Savchuk, Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Và Kinh Doanh - Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân Kiêm Trưởng Phòng Định Vị Phân Khúc, UOB Việt Nam, nhận định ba xu hướng đang định hình triển vọng đầu tư nửa cuối năm 2026 gồm AI tác nhân (Agentic AI), xu hướng đưa năng lực sản xuất trở lại các nền kinh tế chiến lược và sự phân hóa ngày càng rõ giữa các thị trường cổ phiếu.

Tại tọa đàm "Xây dựng khả năng thích ứng trong bối cảnh thay đổi", các chuyên gia tiếp tục đào sâu câu chuyện phân bổ tài sản trong môi trường mới, với sự tham gia của bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc UOB Asset Management Việt Nam; ông Hoàng Nam, Giám độc Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap và ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở, CBRE Việt Nam

Bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc UOB Asset Management Việt Nam, cho rằng khách hàng ngày càng am hiểu về đầu tư và chủ động rà soát, tái cân bằng danh mục. Việc phân bổ vì thế cần gắn với mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro, thay vì tập trung vào một kênh.

Ở góc nhìn chứng khoán, ông Hoàng Nam, Giám độc Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, cho rằng diễn biến thị trường cổ phiếu Việt Nam từ đầu năm chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Một số nhóm ngành như tài chính - ngân hàng, bán lẻ điện máy - điện tử và các lĩnh vực hưởng lợi từ đầu tư công được đề cập để nhà đầu tư tiếp tục theo dõi.

Với bất động sản, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở, CBRE Việt Nam, nhận định thị trường đang ở một chu kỳ khác so với vài năm trước. Lãi suất và thay đổi pháp lý đang tác động đáng kể đến quyết định đầu tư, trong khi yếu tố đầu cơ giảm khiến giá trị thực của sản phẩm trở thành tiêu chí quan trọng hơn. Theo ông, bất động sản vẫn có thể là một cấu phần trong chiến lược trung và dài hạn.

Một khảo sát nhanh tại sự kiện cho thấy ba ưu tiên nổi bật của khách hàng là "an toàn, ổn định, tăng trưởng". Các chuyên gia vì vậy nhấn mạnh việc xác định rõ mục tiêu, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro trước khi lựa chọn tài sản.

Đối với IPO, ông Hoàng Nam cho rằng đây là câu chuyện cần cả tầm nhìn dài hơn thay vì chỉ kỳ vọng giá trị trong ngắn hạn. Với đầu tư xuyên biên giới, ông Suan Teck Kin lưu ý nhà đầu tư cần tính đến tỷ giá, thay đổi chính sách và mức độ đa dạng hóa danh mục.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, UOB Việt Nam, cho rằng trong môi trường liên tục xuất hiện những biến số mới, nhà đầu tư cần liên tục cập nhật thông tin để chủ động thích ứng. Đây cũng là cách UOB định hướng hỗ trợ khách hàng chuyển hóa các phân tích kinh tế và thị trường thành chiến lược quản lý tài sản phù hợp với mục tiêu dài hạn.

Từ góc nhìn dài hạn, UOB Việt Nam tiếp tục định hướng đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng và quản lý tài sản thông qua tư vấn cá nhân hóa, nhận định thị trường chuyên sâu và khả năng tiếp cận các cơ hội đầu tư trong mạng lưới ASEAN.

Sự kiện Triển vọng Đầu tư Giữa năm 2026 là một phần trong định hướng này, khi các góc nhìn từ chuyên gia kinh tế, đầu tư và bất động sản được kết nối để giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá thị trường và đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.

Thông qua Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, khách hàng được tiếp cận đội ngũ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng chuyên trách cùng các giải pháp ngân hàng và quản lý tài sản được thiết kế theo nhu cầu, khẩu vị rủi ro và mục tiêu dài hạn. Lợi thế từ mạng lưới UOB tại ASEAN cũng mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng xuyên biên giới và chuyên môn thị trường khu vực.

Bên cạnh các giải pháp tài chính, hệ thống Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia cùng các đặc quyền về ẩm thực, sân bay và phong cách sống góp phần tạo nên trải nghiệm ngân hàng liền mạch cho khách hàng trên toàn ASEAN. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ Khách hàng ưu tiên tại UOB Việt Nam, vui lòng truy cập: https://www.uob.com.vn/privilege/index.page