Cơ hội cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thêm khách quốc tế, phí nhẹ hơn nhận thẻ

Thêm lựa chọn thanh toán, thêm cơ hội bán hàng

Sự gia tăng của khách quốc tế đang mở ra thêm nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và bán lẻ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 15,9 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, chiếm gần 40% tổng khách quốc tế đến Việt Nam. Cùng với sự gia tăng về lượng khách, nhu cầu thanh toán cũng trở nên đa dạng hơn khi nhiều du khách, đặc biệt từ các thị trường châu Á, có thói quen sử dụng những ứng dụng và mạng lưới thanh toán phổ biến tại quốc gia của mình.

Giải pháp thanh toán QR Xuyên Biên Giới giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng tệp khách hàng quốc tế.

Để thuận tiện hơn trong việc phục vụ nhóm khách này, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang bổ sung các phương thức thanh toán bên cạnh tiền mặt và POS. Đáp ứng xu hướng đó, Giải pháp thanh toán QR Xuyên Biên Giới của ACB là lựa chọn tối ưu, giúp các điểm kinh doanh tiếp nhận thanh toán từ cả khách hàng trong nước và quốc tế trên cùng một mã QR. Hiện giải pháp đã kết nối các mạng lưới thanh toán tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào và Campuchia, cho phép khách hàng thanh toán bằng các ứng dụng quen thuộc như Alipay+, WeChat Pay (Tenpay), UnionPay, GLN QR, NETS hay ITMX. Nhờ đó, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, gia tăng cơ hội bán hàng và khai thác hiệu quả hơn dòng chi tiêu từ khách quốc tế.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cho biết việc bổ sung thêm các phương thức thanh toán phù hợp với thói quen của khách quốc tế đã giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm mua sắm và hạn chế bỏ lỡ những đơn hàng phát sinh. Chị Nguyễn Thị Xuân, chủ cửa hàng lưu niệm tại Đà Nẵng, cho biết: "Trước đây, nhiều khách Trung Quốc và Hàn Quốc thường không mang theo đủ tiền mặt khi muốn mua thêm nhiều quà hơn dự tính và chưa quen thuộc với các phương thức thanh toán tại cửa hàng. Từ khi có thêm lựa chọn thanh toán phù hợp, khách mua sắm thuận tiện hơn và cửa hàng cũng hạn chế bỏ lỡ những đơn hàng phát sinh".

Quản lý dễ dàng, phí còn nhẹ hơn nhận thẻ

Bên cạnh việc mở rộng khả năng tiếp cận khách quốc tế, chi phí thanh toán và hiệu quả quản lý vận hành cũng là những yếu tố được nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh quan tâm. Với Giải pháp thanh toán QR Xuyên Biên Giới của ACB, các đơn vị kinh doanh có thể nhận thanh toán quốc tế với mức phí cạnh tranh hơn so với bằng thẻ. Đồng thời, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể theo dõi giao dịch minh bạch, quản lý doanh thu và dòng tiền tập trung trên cùng một nền tảng. Điều này giúp đơn giản hóa công tác đối soát, hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, từ nay đến 31/12/2026, ACB triển khai chương trình "QR Xuyên Biên Giới - Quét Liền Tay, Hoàn Ngay 1 Triệu" dành cho khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký thành công dịch vụ QR Xuyên Biên Giới. Theo đó, khách hàng được miễn phí 03 tháng đầu kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, với mức ưu đãi tối đa 1 triệu đồng/tháng/đơn vị chấp nhận thanh toán. Từ tháng thứ 4, khách hàng vẫn có cơ hội nhận hoàn phí giao dịch lên đến 1 triệu đồng/tháng khi duy trì số dư bình quân trên tài khoản thanh toán theo quy định của ACB.

Thêm cơ hội nhận ưu đãi lên đến 1,2 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị dành cho khách hàng mới mở Tài khoản Hộ kinh doanh.

Việc triển khai giải pháp thanh toán QR Xuyên Biên Giới cho thấy ACB đang từng bước thực thi chiến lược tập trung vào khách hàng, phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế và nâng cao trải nghiệm số hóa liền mạch. Đồng thời, giải pháp QR Xuyên Biên Giới cũng thể hiện cách ACB tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam, nhằm số hóa hoạt động kinh doanh và thích ứng với những xu hướng tiêu dùng mới.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247

THÊM ƯU ĐÃI CHO HỘ KINH DOANH: MỞ 1 LẦN, NHẬN NHIỀU QUYỀN LỢI Từ 1/7 đến 31/12/2026, khách hàng mới mở Tài khoản Hộ kinh doanh đầu tiên tại ACB có thể mở tài khoản 100% trực tuyến trên ACB ONE và nhận cơ hội ưu đãi lên đến 1,2 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng giá trị như iPhone 17 Pro Max, 1 chỉ vàng 9999, voucher 2 triệu đồng và các ưu đãi hấp dẫn khác.



