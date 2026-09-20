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Lãi suất ngân hàng 20/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng 20/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank,...

Trong khi nhóm Big4 duy trì lãi suất 12 tháng ở mức 6,8%/năm, một số ngân hàng tư nhân đang niêm yết mức 7-7,8%/năm.

Lãi suất 12 tháng: 7%/năm trở lên xuất hiện tại nhiều ngân hàng

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 20/9/2026, thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa khá rõ giữa các ngân hàng ở kỳ hạn 12 tháng.

ACB đang niêm yết mức cao nhất, 7,8%/năm. Đây cũng là ngân hàng có mức lãi suất 9 tháng cao nhất trong bảng, ở mức 7,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 7,6%/năm.

Xếp sau ACB, Sacombank áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Hai ngân hàng LPBankSaigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm, trong khi Bac A Bank ở mức 7,1%/năm.

Đáng chú ý, có 5 ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Nhóm tiếp theo gồm BVBANK và VPBank, cùng ở mức 6,9%/năm.

Big4 giữ mức 6,8%/năm

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì cùng một mặt bằng lãi suất.

Cả 4 ngân hàng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức lãi suất 12 tháng của Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất của ACB.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, MB niêm yết 6,35%/năm, VPBank 6,9%/năm và Techcombank 6,75%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất ngân hàng ngày 20/9: Mặt bằng lãi suất cao tiếp tục tập trung ở nhóm ngân hàng tư nhân - Ảnh 1.

Sacombank có lãi suất 18 tháng cao nhất

Nếu kéo dài thời gian gửi lên 18 tháng, Sacombank đang niêm yết mức 7,5%/năm, cao nhất trong bảng.

LPBank đứng tiếp theo với 7,15%/năm. MBVVCBNeo cùng niêm yết 7%/năm, trong khi Saigonbank áp dụng mức 7%/năm.

Một số ngân hàng khác cũng có lãi suất 18 tháng tương đối cao như Bac A Bank 6,95%, OCB 6,9%, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Nam A Bank 6,8%/năm.

Đáng chú ý, biểu lãi suất cho thấy kỳ hạn dài hơn không đồng nghĩa với mức lãi suất cao hơn. Chẳng hạn, VIB niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng chỉ 5,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Tại Techcombank, mức tương ứng là 6,75% và 5,85%/năm.

Kỳ hạn 3 tháng: phần lớn ngân hàng ở mức 4,75%/năm

Tại kỳ hạn 3 tháng, phần lớn ngân hàng trong bảng niêm yết mức 4,75%/năm.

Một số mức thấp hơn gồm GPBank 3,7%/năm, ABBANK 4%/năm, KienlongBank 4,2%/năm, HDBank 4,3%/năm và SeABank 4,45%/năm.

SCB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát ở kỳ hạn này, ở mức 1,9%/năm.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động niêm yết theo biểu lãi suất trực tuyến ngày 20/9/2026. Lãi suất thực tế có thể khác tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền gửi, phương thức nhận lãi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.

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Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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