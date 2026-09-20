Lãi suất ngân hàng 20/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank,...
Trong khi nhóm Big4 duy trì lãi suất 12 tháng ở mức 6,8%/năm, một số ngân hàng tư nhân đang niêm yết mức 7-7,8%/năm.
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Lãi suất 12 tháng: 7%/năm trở lên xuất hiện tại nhiều ngân hàng
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 20/9/2026, thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa khá rõ giữa các ngân hàng ở kỳ hạn 12 tháng.
ACB đang niêm yết mức cao nhất, 7,8%/năm. Đây cũng là ngân hàng có mức lãi suất 9 tháng cao nhất trong bảng, ở mức 7,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 7,6%/năm.
Xếp sau ACB, Sacombank áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Hai ngân hàng LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm, trong khi Bac A Bank ở mức 7,1%/năm.
Đáng chú ý, có 5 ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.
Nhóm tiếp theo gồm BVBANK và VPBank, cùng ở mức 6,9%/năm.
Big4 giữ mức 6,8%/năm
Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì cùng một mặt bằng lãi suất.
Cả 4 ngân hàng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.
Mức lãi suất 12 tháng của Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất của ACB.
Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, MB niêm yết 6,35%/năm, VPBank 6,9%/năm và Techcombank 6,75%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.
Sacombank có lãi suất 18 tháng cao nhất
Nếu kéo dài thời gian gửi lên 18 tháng, Sacombank đang niêm yết mức 7,5%/năm, cao nhất trong bảng.
LPBank đứng tiếp theo với 7,15%/năm. MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm, trong khi Saigonbank áp dụng mức 7%/năm.
Một số ngân hàng khác cũng có lãi suất 18 tháng tương đối cao như Bac A Bank 6,95%, OCB 6,9%, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Nam A Bank 6,8%/năm.
Đáng chú ý, biểu lãi suất cho thấy kỳ hạn dài hơn không đồng nghĩa với mức lãi suất cao hơn. Chẳng hạn, VIB niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng chỉ 5,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Tại Techcombank, mức tương ứng là 6,75% và 5,85%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng: phần lớn ngân hàng ở mức 4,75%/năm
Tại kỳ hạn 3 tháng, phần lớn ngân hàng trong bảng niêm yết mức 4,75%/năm.
Một số mức thấp hơn gồm GPBank 3,7%/năm, ABBANK 4%/năm, KienlongBank 4,2%/năm, HDBank 4,3%/năm và SeABank 4,45%/năm.
SCB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát ở kỳ hạn này, ở mức 1,9%/năm.
Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động niêm yết theo biểu lãi suất trực tuyến ngày 20/9/2026. Lãi suất thực tế có thể khác tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền gửi, phương thức nhận lãi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.
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