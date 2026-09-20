Một ngân hàng vừa có Tổng Giám đốc mới

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ("Ngân hàng Shinhan Việt Nam") vừa thông báo bổ nhiệm ông Ryu Je Eun, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo Shinhan Việt Nam, ông Ryu Je Eun có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu và có kinh nghiệm sâu rộng tại Việt Nam.

Ông Ryu Je Eun sẽ dẫn dắt Ngân hàng Shinhan Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Ngân hàng tại Việt Nam.

Với am hiểu thị trường Việt Nam và kinh nghiệm hoạch định chiến lược toàn cầu, ông Ryu Je Eun định hướng Ngân hàng Shinhan Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới và tạo dựng giá trị bền vững. Ngân hàng sẽ phát huy thế mạnh phục vụ doanh nghiệp FDI, đồng thời mở rộng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và khách hàng cá nhân, tận dụng mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan để kết nối dòng vốn, cơ hội kinh doanh quốc tế với Việt Nam, song song với thúc đẩy số hóa và tài chính bền vững.

Ông Ryu Je Eun. (Ảnh: Ngân hàng Shinhan Việt Nam)

Là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group) - một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã không ngừng mở rộng hiện diện và năng lực hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Ngân hàng Shinhan có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 với văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những ngân hàng nước ngoài sở hữu mạng lưới lớn nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Shinhan Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.590 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.987 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 151 tỷ đồng, tăng gần 10,5%. Trong khi đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 5,8%, còn chi phí hoạt động tăng hơn 10%, lên 1.703 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng gần 9%, lên 304 tỷ đồng.

Về quy mô, tổng tài sản đạt 246.826 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cuối năm 2025; cho vay khách hàng đạt 167.638 tỷ đồng, tăng 6,2%. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng ở mức 132.332 tỷ đồng, giảm khoảng 1%.