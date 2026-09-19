Vietcombank bổ nhiệm loạt Giám đốc chi nhánh, nhân sự cấp cao Trụ sở chính

Cụ thể, đối với công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại bốn chi nhánh khu vực phía Nam có hiệu lực từ ngày 12/8/2026, ông Ngô Minh Nhựt chuyển từ vị trí Giám đốc Vietcombank Tân Định sang giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh.



Ông Ngô Minh Nhựt (ở giữa) - tân Giám đốc Vietcombank TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thái Minh Quang thôi giữ chức Giám đốc Vietcombank Tân Bình Dương để nhận nhiệm vụ mới làm Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn.

Ông Nguyễn Như Tưởng chuyển từ vị trí Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn sang làm Giám đốc Vietcombank Tân Định.

Trong khi đó, ông Lê Đình Hoàng từ phó giám đốc chi nhánh này được điều động lên làm Giám đốc Vietcombank Tân Bình Dương.

Ông Lê Đình Hoàng (ở giữa) - tân Giám đốc Vietcombank Tân Bình Dương.

Tại khối Trụ sở chính, bà Trương Thị Hoàng Thảo được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng kể từ ngày 17/9/2026. Trước đó, bà Thảo từng giữ chức phó giám đốc vận hành tại một tập đoàn và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Cũng tại Trụ sở chính, bà Nguyễn Hà Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ từ ngày 18/9/2026 sau 12 năm công tác và gắn bó với hệ thống ngân hàng này.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng thực hiện điều động và bổ nhiệm nhân sự ban giám đốc tại một số chi nhánh.

Ông Trần Hữu Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch từ ngày 18/9/2026.

Ông Trần Hữu Nam (bên trái) giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch.

Cùng ngày 18/9/2026, bà Bùi Thị Tuyết Lan chuyển từ vị trí Phó Giám đốc Vietcombank Hoàn Kiếm sang nhận chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Chương Dương.

