Lãi suất ngân hàng 18/9 tại MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Lãi suất 12 tháng: mức 7%/năm xuất hiện tại nhiều ngân hàng

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 18/9, ACB đang dẫn đầu ở kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm. Đây cũng là mức cao nhất trong nhóm các ngân hàng được thống kê tại kỳ hạn này.

Đứng sau ACB là Sacombank, với lãi suất 7,5%/năm. Ngân hàng này đồng thời niêm yết 7,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ở mức 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng có LPBank và Saigonbank. LPBank áp dụng 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, trong khi Saigonbank niêm yết 7%/năm.

Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm. Đáng chú ý, ngân hàng này niêm yết 7,05%/năm cho cả kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

Một nhóm ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Trong đó, MBV và VCBNeo cũng duy trì mức 7%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Sacombank có mức 7,5%/năm, còn LPBank là 7,15%/năm.

VPBank và BVBANK cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với VPBank, mức lãi suất tại kỳ hạn 6 và 9 tháng cũng lên tới 6,9%/năm.

Nhóm Big4 đồng loạt ở mức 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh lớn, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục có biểu lãi suất giống nhau. Cả bốn ngân hàng cùng niêm yết 6,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, mức lãi suất của nhóm này cùng là 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm.

Ngoài nhóm Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Techcombank có mức 6,75%/năm, trong khi Nam A Bank áp dụng 6,6%/năm.

Một số ngân hàng khác có lãi suất 12 tháng từ 6,4-6,5%/năm gồm BaovietBank, SHB và NCB. MB đang niêm yết 6,35%/năm, còn ABBANK và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm.

Ở chiều ngược lại, SeABank niêm yết 5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. HDBank và Eximbank cùng ở mức 5,3%/năm; KienlongBank 5,5%/năm và GPBank 5,55%/năm.

Mức thấp nhất trong bảng thuộc về SCB, với lãi suất kỳ hạn 12 tháng chỉ 3,7%/năm. Tuy nhiên, SCB đang áp dụng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng. Mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng khác.

Kỳ hạn dài: Sacombank tiếp tục niêm yết 7,5%/năm

Tại kỳ hạn 18 tháng, Sacombank và MBV nằm trong nhóm có mức lãi suất cao, lần lượt 7,5%/năm và 7%/năm. VCBNeo cũng niêm yết 7%/năm.

Bac A Bank áp dụng 6,95%/năm; OCB 6,9%/năm. Trong khi đó, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Nam A Bank cùng niêm yết 6,8%/năm.

Đáng chú ý, không phải ngân hàng nào cũng duy trì lãi suất cao hơn khi kéo dài thời gian gửi. Chẳng hạn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng giảm xuống 5,85%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. VIB cũng có mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng kỳ hạn 18 tháng chỉ 5,9%/năm.

Ở kỳ hạn ngắn 3 tháng, phần lớn ngân hàng niêm yết quanh mức 4,75%/năm. Riêng SCB có mức thấp hơn đáng kể, ở 1,9%/năm; GPBank 3,7%/năm và ABBANK 4%/năm.

Lưu ý: Đây là các mức lãi suất huy động trực tuyến niêm yết (%/năm) tại thời điểm ngày 18/9/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền gửi, phương thức nhận lãi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.