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Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn sáng ngày 18/9: Quay đầu tăng mạnh

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh kéo giá vàng trong nước tăng theo.

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước đã bật tăng trở lại so với mức đầu giờ sáng 18/9.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ở mức 143,8 - 147 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng niêm yết 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với mức đầu giờ sáng 18/9, vàng miếng tăng khoảng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Ở vàng nhẫn, giá mua vào hiện dao động 143 - 144 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra từ 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng, giá nhẫn tăng khoảng 1,2 - 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng ở mức 143,8 - 147,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 144 - 147,2 triệu đồng/lượng, còn PNJ ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu
Vàng miếngVàng nhẫn
Giá muaGiá bánGiá muaGiá bán
SJC144147143,5146,5
Bảo Tín Minh Châu143,8147143,8147,8
Bảo Tín Mạnh Hải144147143,8147,8
DOJI144147143,8147,8
Phú Quý144147144147,2
PNJ144147144147

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Sáng 18/9, giá vàng trong nước chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên hôm qua.

Thương hiệu
Vàng miếngVàng nhẫn
Giá muaGiá bánGiá muaGiá bán
SJC142,8145,8142,3145,3
Bảo Tín Minh Châu142,7145,7142,7146,7
Bảo Tín Mạnh Hải142,8145,8143,7147,7
DOJI142,8145,8142,5146,5
Phú Quý142,8145,8142,8146,2
PNJ142,8145,8142,8145,8

Hiện, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng niêm yết vàng miếng ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu có giá mua thấp hơn, ở mức 142,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán là 145,7 triệu đồng/lượng.

So với đầu giờ sáng 17/9, giá vàng miếng tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ hiện giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng ở chiều mua và 700.000 đồng ở chiều bán.

vàng nhẫn, giá mua vào hiện dao động từ 142,3 - 143,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra phổ biến 145,3 - 147,7 triệu đồng/lượng. So với mức đầu giờ sáng 17/9, giá nhẫn cũng giảm tại nhiều thương hiệu, nhưng mức điều chỉnh có sự phân hóa.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở mức 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 143,7 - 147,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở mức 142,8 - 146,2 triệu đồng/lượng; còn PNJ ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã phục hồi mạnh trong phiên 17/9, có thời điểm lên trên 4.360 USD/ounce sau khi giảm sâu sau quyết định lãi suất của Fed. Đầu sáng 18/9, giá vàng giao ngay quanh 4.340-4.370 USD/ounce, tăng khoảng 1-2% so với phiên trước. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và giá dầu hạ nhiệt là những yếu tố hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý.

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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