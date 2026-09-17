Giá vàng miếng, vàng nhẫn ngày 17/9 tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý,...

Cập nhật mới nhất sáng 17/9, giá vàng miếng đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng đầu giờ sáng. Cụ thể, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ đều đang niêm yết vàng miếng ở mức 142,8 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở vàng nhẫn, giá mua vào hiện dao động từ 142,3 - 143 triệu đồng/lượng, bán ra từ 145,3 - 147 triệu đồng/lượng. So với mức đầu giờ sáng 17/9, giá vàng nhẫn hiện giảm khoảng 200.000 - 700.000 đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hảicùng ở mức 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 142,8 - 146,3 triệu đồng/lượng, còn PNJ ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng.

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Đầu giờ sáng 17/9, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng 16/9, giá vàng miếng đã tăng khoảng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều tại phần lớn thương hiệu.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá mua vào hiện dao động 143 - 143,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra phổ biến từ 146 - 147 triệu đồng/lượng. So với đầu giờ sáng 16/9, giá vàng nhẫn tăng khoảng 300.000 - 600.000 đồng/lượng, tùy thương hiệu.



Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng; DOJI cũng niêm yết 143 - 147 triệu đồng/lượng. Phú Quý ở mức 143,5 - 146,9 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 143,5 146,5 143 146 Bảo Tín Minh Châu 143 146,5 143 147 Bảo Tín Mạnh Hải 143,5 146,5 143 147 DOJI 143,5 146,5 143 147 Phú Quý 143,5 146,5 143,5 146,9 PNJ 143,5 146,5 143,5 146,5

Giá vàng thế giới đảo chiều giảm hơn 1% trong phiên thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng chi phí vay trong những tháng tới. Động thái này đẩy đồng USD tăng giá và gây sức ép lên vàng – tài sản không sinh lãi.

Giá vàng giao ngay hiện đã giảm 1,2%, xuống 4.240,1 USD/ounce.

Fed đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi lãi suất lên 3,75%-4%. Quyết định này được đưa ra với sự đồng thuận của các thành viên, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao.

Phát biểu sau quyết định, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhắc lại cam kết của ngân hàng trung ương trong việc đưa lạm phát về mức ổn định và cho rằng xu hướng lạm phát cơ bản chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

"Những phát biểu của Warsh đang được thị trường đánh giá là mang tính "diều hâu", bên cạnh biểu đồ dot plot cũng cho thấy lập trường cứng rắn. Điều này củng cố quan điểm rằng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây sức ép lên các kim loại quý trong ngắn hạn", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Sau thông báo của Fed, đồng USD tăng giá so với euro, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Theo Reuters, các yếu tố gồm thuế nhập khẩu của Mỹ, cú sốc năng lượng sau khi xung đột Mỹ-Israel với Iran bùng phát và làn sóng đầu tư cho AI đã góp phần giữ mặt bằng giá cao, tạo thêm áp lực lên Fed trong việc kiểm soát lạm phát.

Warsh cho biết: "Trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là mục tiêu ổn định giá cả. Thực tế là lạm phát đang quá cao và đã ở mức cao trong thời gian quá dài. Các số liệu lạm phát trong mùa hè này chưa cho tôi thấy những xu hướng cơ bản đã cải thiện một cách đáng kể".

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, việc lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng không tạo ra thu nhập từ lãi.

Trong khi đó, giá dầu Brent giảm sau khi xuất hiện thông tin Saudi Arabia có thêm các lô dầu thô được vận chuyển qua Oman, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông. Số liệu cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm ít hơn dự kiến cũng gây thêm áp lực lên giá dầu.