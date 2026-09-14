Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 14/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý,...

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 14/9, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ tiếp tục được niêm yết quanh vùng 143 - 146 triệu đồng/lượng, nhìn chung không thay đổi so với sáng cuối tuần 13/9. Riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào thấp hơn, ở mức 142,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vẫn là 146 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá mua vào sáng nay dao động từ 142,5 - 143 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra phổ biến từ 145,5 - 147 triệu đồng/lượng. SJC giữ mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 142,9 - 146,9 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng; Phú Quý 143 - 146,4 triệu đồng/lượng và PNJ 143 - 146 triệu đồng/lượng. Nhìn chung, giá vàng nhẫn sáng nay không có biến động đáng kể so với phiên cuối tuần.

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu sáng 14/9

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.338 USD/ounce. Kim loại quý này đang chịu áp lực điều chỉnh sau một tuần giao dịch đầy biến động, khi nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong tuần trước, giá vàng nhiều lần nỗ lực vượt và duy trì trên ngưỡng 4.400 USD/ounce nhưng không thành công. Áp lực từ giá dầu tăng cao, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và đồng USD mạnh đã hạn chế đà tăng của kim loại quý. Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới cũng khiến dòng tiền vào vàng trở nên thận trọng hơn.

Đáng chú ý, giá vàng chịu áp lực bán mạnh trong hai phiên giữa tuần sau khi số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ cho thấy giá sản xuất tăng, làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung có thể tiếp tục gây sức ép lên lạm phát. Đến phiên cuối tuần, vàng phục hồi khi số liệu CPI tháng 8 cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng nhưng chưa đủ mạnh để kích hoạt một làn sóng bán tháo mới.

Bước sang tuần này, cuộc họp của Fed sẽ là tâm điểm chi phối diễn biến giá vàng. Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng vẫn có khả năng tăng trước cuộc họp FOMC, với vùng 4.460-4.510 USD/ounce là mục tiêu kỹ thuật đáng chú ý. Theo ông, nếu Fed không tăng lãi suất, vàng có thể bật tăng mạnh và việc vượt 4.540 USD/ounce sẽ cải thiện đáng kể tín hiệu kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng Fed tăng lãi suất sẽ tạo áp lực giảm lên vàng. Tuy nhiên, ông lưu ý nếu thông điệp và cuộc họp báo của Fed không đủ cứng rắn, giá vàng có thể nhanh chóng phục hồi.