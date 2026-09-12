Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 12/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Cập nhật mới nhất sáng 12/9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng khoảng 600 nghìn đồng/lượng. Theo đó, giá bán ra vàng miếng lên 146 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn lên 145,5 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, hiện SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại Công ty SJC hiện tại là 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Công ty SJC

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Đầu giờ sáng ngày 11/9, giá vàng miếng tại loạt doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (giá mua - giá bán). Giá vàng nhẫn phổ biến 141,9 - 143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,9 - 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong đó, Tập đoàn DOJI đang áp dụng giá vàng nhẫn là 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 với giá 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. PNJ áp dụng 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tối 11/9 biến động mạnh khi tăng vọt lên 4.400 USD/ounce rồi lại quay đầu điều chỉnh. Hiện giá vàng giao ngay ở mức 4.347 USD/ounce.

Khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần tới tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Đây là diễn biến dễ hiểu, bởi lãi suất tăng sẽ kéo lợi suất trái phiếu đi lên, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không tạo ra lợi suất như vàng.

Tuy nhiên, xét trên bức tranh lớn hơn, nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với hướng đi của lãi suất ngắn hạn. Chính phủ Mỹ đang bắt đầu mất khả năng kiểm soát thị trường trái phiếu.

Trong tuần qua, Bộ Tài chính Mỹ đã mua lại 5,1 tỷ USD trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài. Thế nhưng, thay vì kéo lợi suất ở kỳ hạn dài đi xuống, lợi suất lại tiếp tục tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chốt tuần ở mức 4,97%, cao nhất trong 3 năm.

Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi lợi suất chạm mốc 5%, tạo thêm một trở ngại lớn đối với nền kinh tế Mỹ.

Phần lớn thị trường đang tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của Fed, nhưng theo các chuyên gia, vấn đề chi tiêu khổng lồ của chính phủ Mỹ mới là yếu tố cần được quan tâm nhiều hơn.

Tuần trước, tổng nợ chính phủ Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD. Chính phủ hiện phải chi hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm chỉ để trả lãi cho khoản nợ này, trong khi gánh nặng tài khóa tiếp tục gia tăng.

Một ngày trước khi Bộ Tài chính Mỹ tiến hành đợt mua lại trái phiếu gây thất vọng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và tiếp tục kiểm soát Thượng viện, mỗi người trưởng thành tại Mỹ sẽ được nhận 5.000 USD.

Nếu được thực hiện, cam kết này có thể khiến nợ công Mỹ tăng thêm khoảng 1.000 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần đặt câu hỏi về mức độ tăng của lãi suất mà nền kinh tế Mỹ thực sự có thể chịu đựng.

Các chuyên gia cho rằng Fed có thể sử dụng chính sách tiền tệ để chống lạm phát, nhưng khả năng tiếp tục nâng lãi suất đang bị hạn chế bởi tình hình tài khóa ngày càng xấu đi của Mỹ.

Thị trường vàng đang theo dõi sát những diễn biến này. Trong ngắn hạn, khả năng Fed tăng lãi suất khiến một bộ phận nhà đầu tư tránh xa vàng. Tuy nhiên, đến một thời điểm nhất định, rủi ro không sở hữu một tài sản tiền tệ có tính đa dạng hóa có thể trở nên lớn hơn chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.