Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 11/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu bất ngờ quay đầu

Giá vàng miếng trên thị trường hiện ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (giá mua - giá bán). Giá vàng nhẫn phổ biến 141,9 - 143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,9 - 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong đó, Tập đoàn DOJI đang áp dụng giá vàng nhẫn là 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

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Trưa 11/9, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu, tổng cộng giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,...giảm xuống còn 141,4 - 144,4.

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm còn 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giá mua vào vàng nhẫn tròn BTMH còn 141,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

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Lúc 9h00, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh, mức giảm phổ biến 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 142,0 - 145,0 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại đây cũng giảm mức tương tự xuống còn 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự ở Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn điều chỉnh xuống 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng ở mức 142,0 - 145,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trong 9999 tại DOJI cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng xuống mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

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Ngày 11/9, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý được niêm yết cùng một mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu, giá bán ra từ 146 – 148 triệu đồng/lượng. Trong đó, Công ty SJC đang niêm yết loại vàng này với giá 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào vàng nhẫn tròn 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng niêm yết 144,0 - 148,0 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch loại vàng này với giá 143,2 – 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều 10/9 tại Mỹ, khi lạm phát bán buôn cao hơn dự kiến, giá dầu thô tăng vọt và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ bật tăng lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Iran.

Diễn biến trên thị trường lãi suất cũng gây sức ép đáng kể lên kim loại quý sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí năng lượng và diesel là những yếu tố chính thúc đẩy mức tăng này.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn ở mức thấp. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 2,50% nhằm đối phó với áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng liên quan đến chiến sự tại Iran.

Đến cuối phiên, hợp đồng tương lai lãi suất Fed phản ánh xác suất 71% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần tới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 4,943%, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào ngày 11/9 hiện là dữ liệu kinh tế lớn cuối cùng trước cuộc họp của Fed diễn ra ngày 15-16/9.

Đối với vàng, tín hiệu từ thị trường lãi suất đang bất lợi. Nếu CPI không giảm đủ mạnh để đảo ngược kỳ vọng Fed tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu cao hơn cùng đồng USD mạnh lên sẽ tiếp tục làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Trong phiên này, kim loại quý chịu tác động chủ yếu từ cú sốc lạm phát và lợi suất, thay vì đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng giảm xuống dưới vùng tham chiếu đường EMA 200 ngày tại 4.341,10 USD/ounce và kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất quanh 4.315,78 USD/ounce theo các mốc kỹ thuật mới nhất.