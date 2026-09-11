Kỷ lục 100.000 tỷ ngành ngân hàng Việt Nam sắp được lập: MB, Techcombank, VPBank,... ai sẽ là nhà băng cán mốc đầu tiên?

Từ vốn điều lệ 80.550 tỷ đồng, MB vừa qua đã triển khai đồng thời hai cấu phần tăng vốn: chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (phát hành hơn 1,21 tỷ cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại) và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng khoảng 805,5 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 8.055 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng được chốt vào 12/8, và hạn nộp tiền mua cổ phiếu đã khép lại vào 7/9.

Nếu cả hai đợt phát hành được ghi nhận đầy đủ, vốn điều lệ của MB sẽ vượt 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt qua cột mốc này. Viettel, cổ đông lớn nhất của MB với tỷ lệ sở hữu 14,7%, dự kiến nhận thêm khoảng 177 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành.

VPBank cũng vừa công bố ngày 25/9 là ngày đăng ký cuối cùng (ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9) để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 26,04%, tương ứng hơn 2 tỷ cổ phiếu, được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 79.339 tỷ đồng lên đúng 100.000 tỷ đồng. Ngân hàng còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, có thể bổ sung thêm 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ, đưa tổng vốn điều lệ lên 106.244 tỷ đồng nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch.

Một ngân hàng khác cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ là Techcombank. Ngân hàng đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành ESOP cho người lao động.

Cụ thể, Techcombank dự kiến phát hành 3.543.120.207 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngân hàng cũng dự kiến phát hành ESOP cho người lao động với số lượng dự kiến 29.977.234 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành 299.772.340.000 đồng, tỷ lệ phát hành hơn 0,28%.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên 106.593 tỷ đồng đồng. Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý 4/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý theo quy định.