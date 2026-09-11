Tích lũy giao dịch trên VietinBank iPay Mobile, cơ hội trúng chuyến du lịch Nhật Bản

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch ra mắt, ngân hàng triển khai chương trình khuyến mại "Bắt nhịp iPay - Quà tới đây", mang đến nhiều phần thưởng giá trị nhằm khuyến khích khách hàng khám phá và trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích số trên ứng dụng.

Diễn ra từ nay đến hết ngày 11/10/2026, chương trình mang đến cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn, nổi bật là chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người trị giá 80 triệu đồng, combo "sạch khỏe" gồm robot hút bụi lau nhà và máy lọc không khí trị giá 20 triệu đồng, cùng nhiều mã khuyến mại di chuyển – giải trí ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile dành cho khách hàng tích lũy giao dịch theo thể lệ.

Giao diện VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0: Trực quan hơn, cá nhân hóa hơn

Phiên bản 6.0 được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan và linh hoạt hơn, mang đến trải nghiệm sử dụng liền mạch ngay từ những thao tác đầu tiên. Điểm nhấn đáng chú ý là khả năng cá nhân hóa giao diện, cho phép người dùng chủ động sắp xếp các tiện ích theo nhu cầu và thói quen sử dụng. Những tính năng thường xuyên được sử dụng như: chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, quét mã QR, nạp tiền điện thoại hay đặt vé tàu, vé xe, vé máy bay, vé xem phim… đều có thể được ưu tiên hiển thị ngay trên màn hình chính, giúp rút ngắn thao tác và tối ưu hành trình trải nghiệm.

VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0 hiện đại hơn, trực quan hơn với hơn 500 tiện ích số tích hợp trong cùng một ứng dụng (Ảnh: VietinBank)

Không chỉ thay đổi về thiết kế, giao diện mới còn phản ánh định hướng của VietinBank trong việc đưa VietinBank iPay Mobile vượt ra ngoài vai trò của một ứng dụng ngân hàng truyền thống. Với hơn 500 tiện ích được tích hợp, ứng dụng từng bước trở thành nền tảng số đáp ứng nhiều nhu cầu từ tài chính, thanh toán đến mua sắm, di chuyển và giải trí trên cùng một không gian trải nghiệm.

Hấp dẫn chương trình khuyến mại dành cho người dùng VietinBank iPay Mobile

Nhằm khuyến khích khách hàng khám phá đầy đủ hệ sinh thái tiện ích của phiên bản 6.0, VietinBank đưa ra nhiều ưu đãi và giải thưởng hấp dẫn dành cho người dùng VietinBank iPay Mobile.

Theo thể lệ chương trình, khách hàng hiện hữu phát sinh giao dịch tài chính trong thời gian quy định có thể tham gia các hạng mục giải thưởng dựa trên số lượng giao dịch và doanh số tích lũy.

Đối với giải thưởng lớn nhất, khách hàng cần thực hiện tối thiểu 5 loại dịch vụ khác nhau, đạt từ 80 giao dịch với tổng giá trị chi tiêu từ 150 triệu đồng trong thời gian diễn ra chương trình. Người có doanh số cao nhất sẽ nhận chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người trị giá 80 triệu đồng.

Nhận ngay chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người trị giá 80 triệu đồng khi tích lũy giao dịch đua Top trên VietinBank iPay Mobile 6.0 (Ảnh: VietinBank)

Ngoài giải thưởng đặc biệt, mỗi tháng chương trình còn trao combo "sạch khỏe" gồm robot hút bụi lau nhà và máy lọc không khí trị giá 20 triệu đồng cho khách hàng có doanh số giao dịch cao nhất, đáp ứng điều kiện tối thiểu 30 giao dịch từ ít nhất 5 loại dịch vụ khác nhau và mức chi tiêu từ 40 triệu đồng.

Song song với các giải thưởng doanh số, khách hàng tích lũy đủ số lượng giao dịch còn có cơ hội nhận các mã khuyến mại khi sử dụng một trong các tiện ích như: Đặt vé máy bay, mua vé xem phim, đặt vé tàu, đặt vé xe. Cụ thể, khách hàng hoàn thành từ 10 hoặc 12 giao dịch thuộc nhiều nhóm dịch vụ khác nhau sẽ được tặng voucher giảm giá với giá trị lên đến 100.000 đồng.

Đối với khách hàng kích hoạt tài khoản VietinBank iPay Mobile lần đầu thành công, chương trình cũng dành tặng mã khuyến mại giảm 50%, tối đa 100.000 đồng khi sử dụng một trong các dịch vụ như: đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe, vé xem phim hoặc VNPAY Taxi.

Thể lệ chương trình tại:

https://www.vietinbank.vn/assets/928d89ba-b93b-486d-8070-2d80c079d632

Gần 500 tiện ích tích hợp trong một ứng dụng VietinBank iPay Mobile

Một trong những điểm nổi bật của chương trình khuyến mại này là phạm vi dịch vụ áp dụng khá rộng, bao phủ nhiều nhu cầu tài chính và tiêu dùng thường ngày. Khách hàng có thể tích lũy giao dịch khi sử dụng các dịch vụ thanh toán bằng VNPAY QR, mua tài khoản số đẹp, thanh toán hóa đơn nước, internet, truyền hình, học phí, viện phí, nạp tiền điện thoại, mua gói dữ liệu 4G/5G, mua mã thẻ điện thoại, mã thẻ game, đăng ký eSIM cùng nhiều tiện ích khác trên ứng dụng.

Trải nghiệm VietinBank iPay Mobile 6.0 để có cơ hội nhận được các phần quà hấp dẫn (Ảnh:VietinBank)

Bên cạnh đó, các dịch vụ thuộc hệ sinh thái tiện ích như đặt vé máy bay, đặt vé tàu, đặt vé xe, mua vé xem phim, gọi VNPAY Taxi hay mua sắm VnShop cũng nằm trong danh mục áp dụng của chương trình.

Đây cũng là cách VietinBank khuyến khích người dùng từng bước khám phá đầy đủ hơn hệ sinh thái số được tích hợp trên VietinBank iPay Mobile, nơi nhiều nhu cầu từ thanh toán, mua sắm đến di chuyển và giải trí đều có thể được thực hiện trên cùng một nền tảng.