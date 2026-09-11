Tiếp sức ước mơ sở hữu xe máy của học sinh, sinh viên với ưu đãi khủng từ FE CREDIT

Chiếc xe đầu tiên và bước khởi đầu của hành trình tự lập

Năm học mới đã chính thức bắt đầu, không khí chuẩn bị nhập học trở nên nhộn nhịp khi học sinh, sinh viên trên cả nước bắt đầu trở lại trường. Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ học tập và sinh hoạt tăng cao.

Cùng với học phí, tiền thuê trọ, sách vở và thiết bị học tập, phương tiện đi lại cũng trở thành một trong những khoản được ưu tiên, đặc biệt với những bạn trẻ lần đầu rời gia đình để học tập tại thành phố lớn. Đằng sau mong muốn về một chiếc xe của mỗi sinh viên là ước mơ giản dị được tự mình đi xa hơn, chủ động hơn và từng bước chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Còn với cha mẹ, mùa tựu trường cũng đi cùng những nỗi băn khoăn về cân đối bài toán tài chính để con có một khởi đầu thuận lợi.

Trí Dũng, tân sinh viên ngành Logistics tại TPHCM , cho biết: "Để tiết kiệm chi phí thuê trọ, em chọn phòng ở xa trường một chút. Tuy nhiên, ở xa thì việc đi học, học thêm hay làm thêm cũng bất tiện nếu không có xe máy riêng. Em có tham khảo giá trên thị trường và thấy một số mẫu xe máy điện phù hợp có giá khoảng 10-12 triệu đồng. Nếu mua trả góp, em nghĩ mức chi phí này sẽ phù hợp với khả năng của gia đình, đồng thời giúp em chủ động hơn trong việc đi học hay làm thêm".

Khách hàng từ 18-20 tuổi được FE CREDIT ưu đãi lãi suất khi trả góp mua xe máy, điện thoại và điện máy

Câu chuyện của Dũng cũng cho thấy nhu cầu về phương tiện đi lại vẫn là một phần quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới của nhiều học sinh, sinh viên. Thực tế trên thị trường cho thấy , xe máy vẫn là phương tiện quan trọng của người Việt, trong đó nhu cầu đối với xe máy điện ngày càng tăng, nhất là với nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe hai bánh Việt Nam (VAMM), 5 thành viên của hiệp hội bán ra 638.431 xe trong quý II/2026, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Motorcycles Data cũng ghi nhận 513.742 xe máy điện được bán ra trong 7 tháng đầu năm, tăng 97,2% so với cùng kỳ, chiếm 27,7% tổng doanh số xe hai bánh.

Khi một quyết định "gật đầu" có thêm sự đồng hành

Để đồng hành cùng hàng triệu phụ huynh, học sinh và sinh viên, FE CREDIT triển khai chương trình "Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!" từ ngày 1/8 đến 31/10/2026. Chuỗi chương trình mang đến các giải pháp tài chính "đo ni đóng giày" cho nhu cầu mua xe máy, tiền mặt linh hoạt và thiết bị công nghệ với ưu đãi lên đến hơn 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, khách hàng Gen Z từ 18-20 tuổi đã có thể sở hữu chiếc xe máy, laptop hay điện thoại mơ ước qua trả góp với mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn từ FE CREDIT.

FE CREDIT mang đến cơ hội trúng thưởng lên đến 10 triệu đồng cho khách hàng mua xe trả góp mùa tựu trường

Riêng với khách hàng vay mua xe máy trả góp từ 10 triệu đồng tại các cửa hàng kinh doanh xe máy liên kết, FE CREDIT triển khai chương trình quay số may mắn với tổng cộng 99 giải thưởng, gồm 17 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng/giải và 82 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, tổng giá trị giải thưởng 580 triệu đồng.

Đáng chú ý, người tiêu dùng khi tham gia chương trình còn có cơ hội nhận hàng nghìn lượt ưu đãi 300.000 đồng khi đăng ký khoản vay mua xe máy trả góp có giá trị giải ngân từ 10 triệu đồng và hoàn tất hợp đồng tín dụng theo quy định. Các ưu đãi này mang đến thêm một khoản tiết kiệm thiết thực cho khách hàng khi chuẩn bị phương tiện đi lại mùa tựu trường.

Bên cạnh đó, FE CREDIT cũng tổ chức chuỗi hoạt động tương tác tại các điểm bán, kết hợp tư vấn, minigame và quà tặng nhằm giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin trước khi lựa chọn giải pháp phù hợp.

Không chỉ hỗ trợ nhu cầu mua xe, FE CREDIT còn triển khai chuỗi ưu đãi trên nhiều nhóm sản phẩm khác. Khi khách hàng đăng ký khoản vay tiền mặt linh hoạt từ 20 triệu đồng có cơ hội nhận e-voucher Urbox hoặc tham gia quay số trúng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G khi đăng ký qua kênh bán hàng qua điện thoại theo điều kiện chương trình.

Với nhu cầu mua sắm thiết bị học tập, người tiêu dùng có thể tiếp cận các chương trình trả góp laptop, iPhone tại FPT Shop, laptop và máy tính bảng tại Viettel Store để nhận ưu đãi đến 200 nghìn đồng. Ngoài ra, chuỗi livestream của FE CREDIT trên các nền tảng mạng xã hội cũng đã thu hút hàng nghìn khách hàng quan tâm theo dõi và tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu.

Là một phụ huynh có con chuẩn bị nhập học tại TPHCM, chị Ngọc Hà chia sẻ: "Ban ngày tôi buôn bán nên cũng không có nhiều thời gian tìm hiểu, tối đến mới tranh thủ nghỉ ngơi và xem livestream của FE CREDIT. Nhờ các bạn chuyên viên tư vấn tận tình về khoản vay và các ưu đãi của công ty nên tôi đã mạnh dạn đăng ký để kịp sắm sửa cho con nhập học" .

Song song với hoạt động kinh doanh, FE CREDIT cũng triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng về giáo dục, trong đó các hoạt động trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này góp phần mở rộng ý nghĩa hành trình đồng hành của doanh nghiệp, không chỉ hỗ trợ nhu cầu tài chính trước mắt mà còn tiếp sức để học sinh, sinh viên có thêm cơ hội học tập, phát triển và hiện thực hoá ước mơ.