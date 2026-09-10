Ngành Ngân hàng ban hành Kế hoạch hành động phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1941/QĐ-NHNN, đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo chuyển biến toàn diện từ nhận thức đến hành động, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh giai đoạn 2026-2030.



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1941/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 7/8/2026 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến ngành Ngân hàng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động số 34-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 218/NQ-CP của Chính phủ; làm cơ sở để các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, kế hoạch xác định việc quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời, thống nhất và hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính phủ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện các mục tiêu về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh giai đoạn 2026- 2030. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của ngành Ngân hàng.

Các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW; Chương trình hành động số 34-CTr/TƯ và Nghị quyết số 218/NQ-CP; thống nhất nhận thức và đổi mới tư duy, tầm nhìn về phát triển quốc gia biển mạnh, trong đó xác định xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài; biển là không gian phát triển chiến lược, động lực tăng trưởng mới, nơi hội tụ các lợi ích phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, ngành Ngân hàng tăng cường thông tin, truyền thông về công tác điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế, chính sách tín dụng và hoạt động ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các ngành, lĩnh vực kinh tế biển; chủ động cung cấp thông tin về kết quả thực hiện và tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao khả năng truyền dẫn chính sách.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi và tăng khả năng tiếp cận vốn, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của khách hàng, trong đó có người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế biển.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế của cả nước, trong đó có kinh tế biển.

Đối với hoạt động tín dụng, triển khai các giải pháp tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn, quan tâm đầu tư tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực liên quan như hạ tầng biển, dầu khí, hàng hải, logistics, năng lượng tái tạo ngoài khơi, công nghiệp ven biển, du lịch biển và dịch vụ biển, nuôi biển công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng thường xuyên nghiên cứu, phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng; rà soát, cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục cấp tín dụng phù hợp với nhu cầu và thực tiễn hoạt động của các ngành, lĩnh vực kinh tế biển, từng bước mở rộng và tăng cường hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với ngành, lĩnh vực và các đối tượng thụ hưởng thuộc các lĩnh vực kinh tế biển. Trong đó, chú trọng triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bao gồm nuôi biển xa bờ, nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao; tạo điều kiện để ngư dân, hợp tác xã, doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Ngành Ngân hàng tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó có người dân, cư dân vùng biển tại các địa bàn hải đảo xa bờ, vùng khó khăn, góp phần phát huy sức mạnh cộng đồng dân cư địa phương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục được triển khai, hướng tới góp phần phát triển kinh tế biển xanh, bền vững; các nhiệm vụ trong phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do và các khu đô thị biển, khu đô thị lấn biển.

Một nội dung đáng chú ý của Kế hoạch là yêu cầu phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế và đa dạng loại hình dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động phát triển kinh tế biển.

Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng công nghệ hiện đại gắn liền với bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động ngân hàng; phát triển mô hình ngân hàng số; gia tăng tiện ích và thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Qua đó, từng bước gia tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng phục vụ các hoạt động phát triển quốc gia biển mạnh.

NHNN yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, nhất là tại các địa bàn hải đảo, vùng ven biển; kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN các vấn đề phát sinh trong thực tế, những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách nếu có.

Các đơn vị thuộc NHNN, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động số 34-CTr/TW, Nghị quyết số 218/NQ-CP và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng để tổ chức triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của từng đơn vị.

Việc ban hành Kế hoạch hành động là cơ sở để toàn ngành Ngân hàng cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm giữa các đơn của các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng trong tổ chức thực hiện và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai.