Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Cộng đồng doanh nghiệp cần chung tay kiến tạo niềm tin số

Ngày 7/9, hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã tham dự Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II – KOL Summit 2026 tại TP.HCM. Với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, diễn đàn đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong bối cảnh AI và tốc độ lan truyền thông tin đang làm thay đổi sâu sắc môi trường số.

Chung tay kiến tạo niềm tin số

Theo Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, giá trị của sức ảnh hưởng không chỉ nằm ở số lượng người theo dõi, mà quan trọng hơn là niềm tin tạo dựng được trong cộng đồng. Một tiếng nói chân thành có thể khiến hàng triệu người quan tâm đến một vấn đề, trong khi một nội dung tích cực có thể tác động đến cách công chúng nhìn nhận sự việc.

Tuy nhiên, trách nhiệm kiến tạo niềm tin trên không gian mạng không thể chỉ đặt lên vai cộng đồng người có ảnh hưởng.

Tại phiên chuyên đề “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo”, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đề cập trách nhiệm của từng chủ thể trong hệ sinh thái, từ cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng số, doanh nghiệp, nhãn hàng đến cộng đồng người có ảnh hưởng.

Mỗi chủ thể đều sở hữu nguồn lực và khả năng tác động riêng, cùng góp phần xây dựng một không gian số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy hơn.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ đóng góp tài chính.

“Doanh nghiệp có nguồn lực con người, năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai và uy tín đã được khẳng định trong nước cũng như quốc tế. Với mạng lưới đối tác và khách hàng rộng lớn, doanh nghiệp còn có thể trở thành cầu nối hiệu quả, kết nối các nguồn lực khác nhau trong xã hội để cùng tạo nên những tác động tích cực”, ông Vinh nói.

Phó Chủ tịch HĐQT SHB - Ông Đỗ Quang Vinh.

Theo Phó Chủ tịch SHB, đây cũng là cách doanh nghiệp góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, thu hút thêm nhiều cá nhân, tổ chức cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng và đất nước.

Khi sức ảnh hưởng trở thành nguồn lực tích cực cho xã hội

Nhìn lại chặng đường một năm qua, Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức vào tháng 8/2025 với chủ đề “KOL với trách nhiệm công dân trên không gian mạng”, đã mở ra diễn đàn để cộng đồng người có ảnh hưởng tìm kiếm tiếng nói chung, cùng hành động và phát huy sức mạnh của ảnh hưởng số trong đóng góp cho xã hội.

Sau một năm, cộng đồng KOL đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực thông qua những hoạt động thiết thực và sự đồng hành với các chương trình vì cộng đồng, đất nước. Đáng chú ý, Liên minh Niềm tin số cùng mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin số tại 34 tỉnh, thành phố được ra mắt, trở thành cầu nối đưa sức ảnh hưởng trên không gian mạng gần hơn với những giá trị xã hội tích cực.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, sức ảnh hưởng chỉ thực sự trở thành nguồn lực quốc gia khi mỗi KOL, mỗi người có ảnh hưởng lựa chọn con đường tích cực và cùng hướng về Tổ quốc. Đây không chỉ là hành trình kiến tạo niềm tin của từng cá nhân, mà còn là quá trình gắn kết và cùng hành động của cả cộng đồng.

Câu chuyện về chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”, được đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ tại sự kiện, là một minh chứng cho sức mạnh của sự cộng hưởng. Ông cho biết, trong những ngày đầu hiện thực hóa chương trình, số người đặt niềm tin vào dự án “chỉ đếm trên đầu ngón tay”.

Tuy nhiên, sự đồng hành của các đơn vị cùng tình yêu nước và sự hưởng ứng của khán giả đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho chương trình. Theo đạo diễn, ê-kíp chỉ đóng vai trò chất xúc tác, còn chính sự cộng hưởng từ công chúng đã góp phần làm nên thành công của “Tổ quốc trong tim”.

Là một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” năm 2026, ông Đỗ Quang Vinh cho biết trong những năm qua, SHB đã triển khai nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, từ chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” năm 2025 đến các hoạt động đồng hành cùng A80.

Theo ông, những hoạt động này cần được duy trì và tiếp nối thay vì chỉ dừng lại ở từng sự kiện riêng lẻ.

“Điều SHB hướng tới không chỉ là một hoạt động tại một thời điểm nhất định, mà là những hành động cụ thể và có tính tiếp nối. Chúng tôi mong muốn duy trì những hoạt động này thường niên, không ngừng kết nối các giá trị và biến những cam kết thành hành động thiết thực, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng và xã hội”, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB chia sẻ.

Theo SHB, ngân hàng nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung có thể đồng hành với những KOL có chung hệ giá trị và mong muốn tạo ra tác động tích cực cho xã hội. Sức ảnh hưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động; nguồn lực chỉ thực sự tạo ra giá trị bền vững khi những tác động tích cực được cộng đồng tiếp nhận và tiếp nối.

Đây cũng là cách SHB nhìn nhận vai trò của mình trên hành trình hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” – không chỉ thông qua hoạt động kinh doanh, mà còn bằng việc kết nối các nguồn lực và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Từ những chia sẻ tại KOL Summit 2026, có thể thấy kiến tạo niềm tin số không phải là trách nhiệm của riêng người có ảnh hưởng, mà cần sự tham gia của nhiều chủ thể trong xã hội. Khi mỗi bên phát huy đúng vai trò và cùng hướng nguồn lực vào những giá trị tích cực, sức ảnh hưởng có thể được chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực, tạo tác động lâu dài cho cộng đồng và đất nước.