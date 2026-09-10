Lãi suất mới nhất ngày 10/9 tại Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, BVBank, MB, Sacombank, Techcombank,...

Kỳ hạn 3 tháng phổ biến nhất ở mức 4,7-4,75%/năm, được hầu hết ngân hàng áp dụng, trong đó Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank cùng niêm yết 4,75%/năm. Thấp hơn hẳn mặt bằng chung là GPBank với 3,7%/năm và SCB chỉ 1,9%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng dao động rộng từ khoảng 4,65%/năm đến 7,6%/năm. ACB dẫn đầu với 7,6%/năm, theo sau là Sacombank 7,2%/năm, LPBank, MBV và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm. Nhóm Big4 giữ 6,6%/năm, còn SCB thấp nhất thị trường với 2,9%/năm.

Đáng chú ý, BVBank dù niêm yết gốc chỉ 6,7%/năm, nhưng với khách gửi tiết kiệm trực tuyến lần đầu qua Digimi từ 10 triệu đồng, ngân hàng đang cộng thêm 1,9%/năm, đưa lãi suất thực nhận lên tới xấp xỉ 8,6%/năm

Kỳ hạn 9 tháng nhìn chung nhích nhẹ so với kỳ hạn 6 tháng ở một số ngân hàng. ACB tiếp tục cao nhất với 7,7%/năm, Sacombank giữ 7,2%/năm, BacABank 7,05%/năm. Big4 vẫn niêm yết 6,6%/năm, trong khi SCB duy trì mức thấp nhất 2,9%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng là nơi chênh lệch giữa các ngân hàng rõ nhất, từ 3,7%/năm đến 7,8%/năm. ACB dẫn đầu với 7,8%/năm, Sacombank 7,5%/năm, VIB bất ngờ niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn này, LPBank 7,2%/năm. BVBank cũng góp mặt trong nhóm lãi suất cao với 6,9%/năm.

Big4 áp dụng 6,8%/năm, còn SCB thấp nhất với 3,7%/năm, dù ngân hàng này lại đang áp dụng riêng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng, cao hơn hẳn lãi suất 12 tháng của phần lớn ngân hàng khác.

Kỳ hạn 18 tháng phổ biến 5,8-7,5%/năm. Sacombank cao nhất nhóm khảo sát với 7,5%/năm, LPBank 7,15%/năm, Saigonbank 7%/năm. Big4 niêm yết 6,8%/năm, SCB thấp nhất với 3,9%/năm.

Ngoài lãi suất niêm yết, NCB đang chạy chương trình trao thưởng bất động sản đến hết 25/9, mỗi tuần trao một căn hộ cao cấp trị giá tới 10 tỷ đồng thuộc hệ sinh thái Sun Group cho khách có tổng giá trị sổ tiết kiệm mở mới trong tháng từ 5 tỷ đồng. Sacombank cũng đang có chương trình quay số trúng thưởng căn hộ trị giá 2 tỷ đồng cho khách gửi tiết kiệm tại quầy.

BVBank cũng đang có chương trình dành cho khách gửi tiền: ngoài mức cộng thêm 1,9%/năm cho khách gửi trực tuyến lần đầu, ngân hàng còn tặng quà trực tiếp theo giá trị giao dịch trong chương trình "Giao dịch ngay - Quà trao tay", từ áo mưa cho khoản gửi từ 100 triệu đồng đến bộ quà kèm bình giữ nhiệt cho khoản trên 1 tỷ đồng.