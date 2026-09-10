Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 10/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu

Đầu giờ sáng ngày 10/9, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý được niêm yết cùng một mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu, giá bán ra từ 146 – 148 triệu đồng/lượng. Trong đó, Công ty SJC đang niêm yết loại vàng này với giá 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào vàng nhẫn tròn 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng niêm yết 144,0 - 148,0 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch loại vàng này với giá 143,2 – 146,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hồi phục lên quanh mốc 4.400 USD/ounce.Giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên giao dịch chiều muộn tại Mỹ ngày thứ Tư, khi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn do xung đột Mỹ-Iran lấn át tác động bất lợi từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh.

Tâm điểm của thị trường vẫn là liệu các số liệu lạm phát được công bố trong tuần này có thể củng cố hay đảo ngược mức xác suất khoảng 60% mà thị trường đang đặt cược cho khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 hay không.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu. Hai báo cáo này được thị trường đánh giá quan trọng hơn sau khi giá dầu Brent vượt trở lại 100 USD/thùng, đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Vàng gần đây nhận được hỗ trợ từ đồng USD suy yếu, nhu cầu trú ẩn và những biến động liên quan đến chương trình mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, môi trường lãi suất vẫn là lực cản đối với kim loại quý. PPI hoặc CPI cao sẽ củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất và tiếp tục gây áp lực lên các tài sản không sinh lợi suất như vàng. Ngược lại, một loạt số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến sẽ tạo thêm cơ sở cho quan điểm Fed tạm dừng tăng lãi suất.

Kim loại quý duy trì đà tăng nhưng diễn biến bên trong thị trường có sự phân hóa. Giá vàng tăng bất chấp lợi suất trái phiếu đi lên, nhờ đồng USD suy yếu và nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu lạm phát.

Bạc tăng mạnh hơn, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu và tín hiệu kỹ thuật tích cực sau khi lực mua đưa giá vượt trở lại mốc 67 USD/ounce.

Thị trường vẫn không bỏ qua yếu tố lãi suất, nhưng ở thời điểm hiện tại, tác động từ tỷ giá và nhu cầu phòng vệ trước rủi ro tài khóa đang được xem là những yếu tố chi phối mạnh hơn.

Điều này khiến PPI vào thứ Năm và CPI vào thứ Sáu trở thành những phép thử quan trọng, quyết định liệu nhịp phục hồi của kim loại quý có thể mở rộng thành một đợt tăng mới hay chỉ là một nhịp hồi trước khi giá tiếp tục hình thành đỉnh thấp hơn dưới tác động của chính sách lãi suất Fed.



