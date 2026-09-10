Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 10/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 10/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu

Tại một số doanh nghiệp, giá vàng nhẫn hiện cao hơn giá vàng miếng khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 10/9, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý được niêm yết cùng một mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu, giá bán ra từ 146 – 148 triệu đồng/lượng. Trong đó, Công ty SJC đang niêm yết loại vàng này với giá 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào vàng nhẫn tròn 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng niêm yết 144,0 - 148,0 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch loại vàng này với giá 143,2 – 146,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hồi phục lên quanh mốc 4.400 USD/ounce.Giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên giao dịch chiều muộn tại Mỹ ngày thứ Tư, khi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn do xung đột Mỹ-Iran lấn át tác động bất lợi từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh.

Tâm điểm của thị trường vẫn là liệu các số liệu lạm phát được công bố trong tuần này có thể củng cố hay đảo ngược mức xác suất khoảng 60% mà thị trường đang đặt cược cho khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 hay không.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu. Hai báo cáo này được thị trường đánh giá quan trọng hơn sau khi giá dầu Brent vượt trở lại 100 USD/thùng, đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Vàng gần đây nhận được hỗ trợ từ đồng USD suy yếu, nhu cầu trú ẩn và những biến động liên quan đến chương trình mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, môi trường lãi suất vẫn là lực cản đối với kim loại quý. PPI hoặc CPI cao sẽ củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất và tiếp tục gây áp lực lên các tài sản không sinh lợi suất như vàng. Ngược lại, một loạt số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến sẽ tạo thêm cơ sở cho quan điểm Fed tạm dừng tăng lãi suất.

Kim loại quý duy trì đà tăng nhưng diễn biến bên trong thị trường có sự phân hóa. Giá vàng tăng bất chấp lợi suất trái phiếu đi lên, nhờ đồng USD suy yếu và nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu lạm phát.

Bạc tăng mạnh hơn, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu và tín hiệu kỹ thuật tích cực sau khi lực mua đưa giá vượt trở lại mốc 67 USD/ounce.

Thị trường vẫn không bỏ qua yếu tố lãi suất, nhưng ở thời điểm hiện tại, tác động từ tỷ giá và nhu cầu phòng vệ trước rủi ro tài khóa đang được xem là những yếu tố chi phối mạnh hơn.

Điều này khiến PPI vào thứ Năm và CPI vào thứ Sáu trở thành những phép thử quan trọng, quyết định liệu nhịp phục hồi của kim loại quý có thể mở rộng thành một đợt tăng mới hay chỉ là một nhịp hồi trước khi giá tiếp tục hình thành đỉnh thấp hơn dưới tác động của chính sách lãi suất Fed.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãi vay mua nhà hạ nhiệt, dòng vốn vẫn phải đúng địa chỉ

Lãi vay mua nhà hạ nhiệt, dòng vốn vẫn phải đúng địa chỉ Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 9/9 đảo chiều tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu

Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 9/9 đảo chiều tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu Nổi bật

Thu nhập ngoài lãi tăng tốc, ngân hàng tìm động lực mới từ chuyển đổi số

Thu nhập ngoài lãi tăng tốc, ngân hàng tìm động lực mới từ chuyển đổi số

06:44 , 10/09/2026
Ngân hàng “khóc ròng” với tài sản thế chấp: Cho vay 1,3 tỷ nhưng thực tế thửa đất được giao dịch 500 triệu đồng

Ngân hàng “khóc ròng” với tài sản thế chấp: Cho vay 1,3 tỷ nhưng thực tế thửa đất được giao dịch 500 triệu đồng

21:37 , 09/09/2026
Một cổ phiếu ngân hàng tăng 8%, có lúc tăng kịch trần 14,4% ngày 9/9

Một cổ phiếu ngân hàng tăng 8%, có lúc tăng kịch trần 14,4% ngày 9/9

16:02 , 09/09/2026
Không phải VietinBank, Techcombank, ACB,...: Một ngân hàng cũng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 200% như Vietcombank

Không phải VietinBank, Techcombank, ACB,...: Một ngân hàng cũng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 200% như Vietcombank

11:16 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên