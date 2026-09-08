Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 8/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu lại quay đầu giảm

Hiện SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, Bảo Tín Mạnh Hải nâng giá mua vào lên 144,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua - giá bán ở mức 144,9 - 148,9 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ lần lượt áp dụng 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng và 143,2 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lại giảm khoảng 20 USD/ounce về sát mốc 4.400 USD/ounce.

Giá vàng tại DOJI

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Lúc 10h00, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng tăng 600 nghìn đồng/lượng lên 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn 9999 cũng tăng mức tương tự lên 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng. Trước đó, giá vàng tại đây đã giảm 3 phiên liên tiếp 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng lên 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng. vàng nhẫn tròn đang được mua vào với giá 144,2 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

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Đầu giờ sáng ngày 8/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,....giá vàng miếng được niêm yết 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.Trong khi SJC niêm yết loại vàng này ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng thì Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 144,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều so với vàng miếng. DOJI và PNJ lần lượt áp dụng giá 145,0 - 149,0 triệu đồng/lượng và 143,0 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện đi ngang quanh 4.420 USD/ounce.

Tuần này, dự kiến không có nhiều sự kiện kinh tế tác động tới giá vàng. Lịch công bố số liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này sẽ được rút ngắn do kỳ nghỉ lễ, với tâm điểm là các dữ liệu lạm phát. Thị trường cũng sẽ theo dõi các khảo sát quan trọng về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cùng hai quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Sẽ không có thông tin kinh tế đáng chú ý nào được công bố cho đến sáng thứ Năm, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố quyết định chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đang nghiêng về khả năng ECB tăng lãi suất, trong bối cảnh giá năng lượng cao tiếp tục tác động đến giá tiêu dùng tại Eurozone. Cũng trong sáng thứ Năm, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán nhà hiện có, đều trong tháng 8.

Đến thứ Sáu, thị trường sẽ chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ, sau đó là số liệu sơ bộ về chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 9.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, khi các chỉ báo động lượng đang hướng tới khả năng kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4.200 USD/ounce.

“Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng chỉ một năm trước, vàng còn chật vật để vượt qua mốc 3.500 USD/ounce, và trước đó, 2.000 USD từng được xem là mục tiêu gần như không thể đạt được”, ông nói. “Vàng vẫn đang chịu sức ép từ đồng USD, vốn được hỗ trợ bởi khả năng lãi suất tăng. Nhưng nếu kỳ vọng này một lần nữa bị loại khỏi giá thị trường, đồng USD sẽ không còn là lực cản đối với vàng”.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho biết mọi số liệu kinh tế được công bố từ nay đến quyết định lãi suất tháng này đều sẽ được thị trường mổ xẻ để đánh giá tác động đối với Fed. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Không ai có thể bỏ qua cuộc họp FOMC tháng 9”, ông Button nói. “Thị trường vẫn chưa biết chính xác Fed dưới thời ông Warsh sẽ hành động như thế nào. Sau hội nghị Jackson Hole, khả năng tăng lãi suất dường như đã hiện rõ, nhưng hôm qua ông Waller lại mạnh mẽ phản đối quan điểm đó. Vì vậy, thị trường đang mất phương hướng và xác suất Fed tăng lãi suất vẫn liên tục dao động quanh vùng 40-60%”.