Giá vàng bạc hôm nay 8/9 gây bất ngờ: Cập nhật mới nhất của SJC, Phú Quý, DOJI, BTMH

Giá vàng trong nước

Thị trường kim loại quý trong nước phiên giao dịch sáng ngày 8/9/2026 đã chứng kiến đà hồi phục và quay đầu tăng giá tại hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) và Phú Quý. Sự đảo chiều này diễn ra ngay sau nhịp điều chỉnh hạ nhiệt của phiên giao dịch hôm qua (7/9), giúp sắc xanh trở lại bao trùm biểu đồ giá vàng trên toàn quốc.

Cụ thể, ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC loại 1L, 10L và 1KG niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với mức niêm yết 144 - 147 triệu đồng/lượng của phiên ngày 7/9, giá vàng miếng SJC đã tăng 0,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Đối với các sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), mức giá niêm yết hiện đạt 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá Vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng được điều chỉnh lên mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào. Chiều bán ra của Vàng miếng SJC ở mức 147,1 triệu đồng/lượng, trong khi Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9 giữ mức bán ra là 147,4 triệu đồng/lượng.



Tham khảo giá vàng hôm nay 8/9.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh tăng lên mức 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Sản phẩm Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL giao dịch ở mức mua vào 145,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở ngưỡng 149,2 triệu đồng/lượng. Các loại nữ trang 9999 tại DOJI niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng chung xu hướng, hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) ghi nhận giá vàng miếng SJC tại BTMH đạt 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Sản phẩm Kim Gia Bảo 24K tăng lên mức 145,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán). Dòng Kim Gia Bảo Gift 24K duy trì vùng giá cao với 150,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra. Trang sức - Nhẫn tròn BTMH niêm yết chiều mua ở mức 144,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8/9 tăng trở lại.

Nhìn lại diễn biến từ đầu tháng 9/2026 đến nay, thị trường vàng trong nước đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với những nhịp rung lắc. Sau đợt bứt phá mạnh chạm vùng đỉnh ngắn hạn quanh 148 - 150 triệu đồng/lượng trong những ngày đầu tháng, thị trường chứng kiến giá vàng chao đảo và quay đầu giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng vào ngày 7/9 về mốc 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy nhiên, đà giảm này không kéo dài lâu khi lực mua bắt đáy nhanh chóng xuất hiện kết hợp cùng đà tăng của giá thế giới, giúp thị trường lấy lại sắc xanh ngay trong sáng ngày 8/9. Mặc dù biến động mạnh trong ngắn hạn, mặt bằng giá vàng tuần đầu tháng 9 vẫn duy trì ở vùng nền cao.

Giá vàng thế giới

Tính đến 08h45 ngày 08/09/2026, giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) niêm yết trên sàn TradingView giao dịch ở mức 4.427,54 USD/ounce. So với cùng thời điểm phiên trước, giá vàng quốc tế đã tăng 21,49 USD/ounce, tương ứng với mức tăng 0,49%.

Khảo sát hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy sự bất đồng quan điểm rõ rệt về triển vọng giá vàng. Ở giới phân tích Phố Wall (Wall Street), sự thận trọng chiếm ưu thế khi chỉ có 38% trong số 16 chuyên gia dự báo giá tăng, trong khi 31% cho rằng giá sẽ giảm và 31% nhận định thị trường đi ngang do áp lực chốt lời ngắn hạn cùng đà phục hồi của đồng USD.

Ngược lại, khối nhà đầu tư cá nhân (Main Street) lại tỏ ra lạc quan hơn hẳn: trong 220 người tham gia, có tới 55% tin tưởng giá vàng sẽ tiếp tục bứt phá nhờ động lực từ chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn an toàn, 24% dự báo giảm và 21% kỳ vọng thị trường đi ngang tích lũy. ﻿

Giá bạc hôm nay

Cùng chiều với đà khởi sắc của giá vàng, thị trường bạc trong nước sáng ngày 8/9 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực, mở rộng đà tăng từ phiên đầu tuần.

Tại Tập đoàn Phú Quý, tính đến 09h15, Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết ở mức 2,253 triệu đồng/lượng mua vào và 2,323 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nhẹ so với mức đáy trong phiên.

Bạc thỏi Phú Quý 1kg giao dịch quanh ngưỡng 60,079 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,946 triệu đồng/kg (bán ra). Đồng bạc mỹ nghệ 999 Phú Quý đứng ở mức 2,253 triệu đồng/lượng (mua) và 2,651 triệu đồng/lượng (bán).

Bạc có sự khởi sắc trở lại.

Tại Tập đoàn DOJI, bảng giá bạc niêm yết sáng nay ở mức rất cao. Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng giao dịch ở mức 2,299 triệu đồng/lượng mua vào và 2,399 triệu đồng/lượng bán ra.

Loại 5 lượng đạt 11,495 triệu đồng (mua vào) và 11,995 triệu đồng (bán ra). Sản phẩm Bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) niêm yết ở mức 2,259 triệu đồng/lượng mua vào và 2,359 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá bạc tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Ngân Gia Bảo - Tứ Quý và Ngân Gia Bảo (loại 5 lượng, 10 lượng) hiện niêm yết ở mức 2,263 triệu đồng/lượng mua vào và 2,662 triệu đồng/lượng bán ra đối với dòng Tứ Quý; 2,333 triệu đồng/lượng bán ra đối với bạc thỏi 5 lượng, 10 lượng.

Đáng chú ý, Bạc thỏi 1kg tại BTMH tăng vọt thêm 960.000 đồng/kg, niêm yết lên mức 60,347 triệu đồng/kg (mua vào) và 62,214 triệu đồng/kg (bán ra).

