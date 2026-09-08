Chủ tịch HĐQT Haxaco không mua hết lượng cổ phiếu HAX đã đăng ký

Ông Đỗ Tiến Dũng- Chủ tịch HĐQT của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 5/8/2026 đến ngày 3/9/2026, ông Đỗ Tiến Dũng đã mua vào thành công 999.200 cổ phiếu HAX trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua.

Ảnh minh họa: HAX

Lý do không hoàn tất giao dịch vì việc tiếp tục mua có thể làm tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan đạt hoặc vượt ngưỡng 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Trong trường hợp người thực hiện giao dịch có nhu cầu tiếp tục mua thì sẽ thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Sau giao dịch nêu trên, Chủ tịch HĐQT của Haxaco đã tăng sở hữu từ gần 18,7 triệu cổ phiếu lên mức gần 19,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 17,38% lên 18,31% vốn.

Cũng sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, ông Đỗ Tiến Dũng và người có liên quan đang nắm giữ tổng cộng hơn 37,5 triệu cổ phiếu HAX, tương đương tỷ lệ sở hữu 34,95% vốn.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Haxaco mang về doanh thu thuần gần 2.656,3 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 37,2 tỷ đồng, tăng 38,8%.

Theo giải trình của Haxaco, lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 tăng so với cùng kỳ do chủ yếu xuất phát từ việc thị trường xe có dấu hiệu phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn của năm 2025, kéo theo sản lượng và doanh số tiêu thụ của công ty tăng trưởng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, kể từ cuối quý I/2026, CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt chính thức trở thành công ty con và được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Haxaco, qua đó đóng góp thêm lợi nhuận vào kết quả kinh doanh hợp nhất trong kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Haxaco tăng 37% so với đầu năm, lên mức hơn 3.393,2 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 1.759,6 tỷ đồng, chiếm 51,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 1.942,1 tỷ đồng, tăng 75,1% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.402 tỷ đồng, chiếm 72,2% tổng nợ.