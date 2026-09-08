NHTW châu Âu sẽ tăng lãi suất lần cuối vào ngày 10/9 tới?

Sẽ tăng lãi suất

Hiện cả giới chuyên gia và thị trường đều đồng thuận ECB sẽ tăng lãi suất vào thứ Năm tới, với tâm thế thận trọng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài, khiến giá dầu duy trì ở mức cao và điều đó đang đẩy lạm phát trong khu vực đồng tiền chung (Eurozone) tăng trở lại.

Theo đó lạm phát tại khu vực đồng Euro đã tăng lên mức 3,3% trong tháng 8, nới rộng khoảng cách so với mục tiêu 2% của ECB, mà nguyên nhân chủ yếu do chi phí năng lượng tăng. Trong khi giá dầu vẫn tiếp tục tăng do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Các chuyên gia đã nâng dự báo lạm phát cho quý hiện tại và quý tới lên lần lượt là 3,2% và 3,3%, so với mức 3,0% và 3,2% trong dự báo được đưa ra vào tháng trước. Đáng chú ý là lạm phát dự kiến sẽ chưa thể quay về mức mục tiêu 2% của ECB cho đến cuối năm 2027, trong khi áp lực giá cơ bản được dự báo sẽ gia tăng trong vài quý tới.

Cũng chính bởi vậy, việc tăng lãi suất của ECB vào thứ Năm tới được xem như một động thái bảo hiểm với áp lực lạm phát đang có xu hướng gia tăng. Reuters dẫn lời các nguồn tin quen thuộc cho biết, ECB đã sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 9.

Kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 31/8 đến ngày 3/9 cho thấy, tất cả 65 nhà kinh tế (100%) tham gia cuộc khảo sát đều dự báo ECB sẽ tăng lãi suất tiền gửi thêm 25 điểm cơ bản lên 2,50% vào ngày 10/9 tới. Không chỉ giới chuyên gia, hiện các nhà giao dịch cũng đã tính đến khả năng ECB sẽ tăng lãi suất.

“Chúng tôi kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Đây lại là một đợt tăng lãi suất mang tính phòng ngừa”, Carsten Brzeski - Giám đốc toàn cầu phụ trách mảng vĩ mô tại ING nhận định. “Hoặc đối với những ai không thích thuật ngữ này: đó là một đợt tăng lãi suất theo hướng ôn hòa (dovish)”.

Có phải là lần tăng cuối cùng?

Tuy nhiên hiện giới chuyên gia và thị trường đang bất đồng về việc liệu đây có phải là lần tăng lãi suất cuối cùng của ECB trong chu kỳ thắt chặt hiện tại.

Theo đó, hiện các nhà giao dịch dự báo khả năng cao (75%) sẽ có thêm một đợt tăng nữa vào tháng 12 và một đợt khác vào năm sau, cũng do tác động từ chi phí năng lượng.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế cho rằng dư địa để tiếp tục tăng lãi suất là hạn chế vì điều này có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế.

Trong khi hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng lạm phát do giá năng lượng đang lan rộng sang các lĩnh vực khác. Ví dụ, lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ đã giảm bất chấp mức tăng chung của giá cả trong tháng 8. Quan trọng hơn, thị trường lao động đang có dấu hiệu chững lại và tốc độ tăng lương vẫn đang chậm lại.

Theo Marco Wagner - chuyên gia kinh tế tại Commerzbank, những chủ đề nóng đối với nhà đầu tư sẽ là các bình luận về tác động gián tiếp (của lạm phát) và tác động vòng hai, cũng như việc giá năng lượng sẽ chuyển hóa thành lạm phát cơ bản mạnh mẽ đến mức nào và với độ trễ thời gian ra sao. “Vẫn còn rất nhiều yếu tố bất định xoay quanh vấn đề này”.

Trong khi Carsten Brzeski của ING cho rằng, trong bối cảnh những lo ngại về tài chính công và lợi suất trái phiếu tăng vọt, thật khó để hình dung rằng ECB thực sự sẵn sàng ‘đổ thêm dầu vào lửa’. “Nói cách khác, khó có thể tin rằng ECB sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái kinh tế chỉ để giải quyết vấn đề vốn là một cú sốc nguồn cung điển hình”, ông nói thêm và dự báo, ECB sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 nhưng sẽ không có thêm đợt tăng nào sau đó.

Kết quả cuộc khỏ sát mới dây của Reuters cũng cho thấy, có tới 91% các nhà kinh tế dự báo lãi suất tiền gửi của ECB sẽ kết thúc năm ở mức 2,50%; trong khi 78% cho rằng mức lãi suất này sẽ được duy trì đến giữa năm sau; các con số này lần lượt cao hơn mức 80% và 63% được ghi nhận vào tháng trước.

“Xét đến giai đoạn sau tháng 9, lý do khiến họ ngừng tăng lãi suất là vì chúng tôi vẫn cho rằng lạm phát sẽ tiến về mức mục tiêu trong năm tới”, Pia Fromlet - Chuyên gia kinh tế về khu vực đồng euro tại SEB nhận định, song cũng lưu ý “dự báo lạm phát của chúng tôi vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng”.