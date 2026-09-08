BVBANK và HRS ký kết hợp tác giải pháp tài chính toàn diện cho ngành khách sạn

Theo đó, giải pháp thanh toán của BVBank được tích hợp trực tiếp với hai hệ thống quản l ý kh á ch sạn h à ng đ ầu thế giới l à OPERA Cloud PMS v à Simphony của HRS giúp kết nối liền mạch hoạt động vận hành, quản lý doanh thu và thanh toán ngân hàng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp khách sạn.

BVBank tiên phong kết nối thanh toán ngân hàng với hệ sinh thái khách sạn toàn cầu

Với đặc thù ngành khách sạn, một giao dịch của khách hàng thường trải qua nhiều bước, mỗi bước đều đòi hỏi sự chính xác, kịp thời và đồng bộ để đảm bảo giao dịch được xử lý nhanh chóng và hạn chế sai sót. Vì vậy, việc tích hợp giải pháp thanh toán của BVBank với OPERA Cloud PMS và Simphony của HRS trên một hệ thống kết nối thống nhất giúp khách sạn quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình giao dịch của khách hàng: từ đ ặt ph ò ng, đ ặt cọc, nhận ph ò ng, sử dụng dịch vụ, thanh to á n, ho à n tiền, hủy giao dịch, quyết toán giao dịch, giữ tiền bảo đảm (Pre-Authorization) và hoàn tất thanh toán. Bên cạnh đó, giải pháp cung cấp đa dạng phương thức thanh toán như thẻ, QR code và thanh toán trực tuyến giúp khách hàng thuận tiện hơn trong giao dịch.

Việc kết nối đồng bộ giữa hệ thống quản lý khách sạn và giải pháp thanh toán của BVBank mang lại nhiều giá trị thiết thực cho hoạt động vận hành và quản lý tài chính của khách sạn, như:

- Tự động hóa quy trình thanh toán và đối soát.

- Tối ưu thời gian vận hành và giảm chi phí xử lý giao dịch.

- Hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán cho khách trong nước và quốc tế.

- Nâng cao trải nghiệm khách hàng xuyên suốt từ đặt phòng đến thanh toán.

- Tăng hiệu quả quản lý dòng tiền và hoạt động tài chính.

Giải pháp này đã được BVBank triển khai thực tế tại WorldHotels Long Beach Resort Phú Quốc và đang tiếp tục làm việc với các chuỗi khách sạn lớn như Marriott, M Village và Flamingo , mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong hệ sinh thái khách sạn trong nước và quốc tế. Được biết BVBank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai giải pháp này.

Đại diện BVBank Ông Phan Việt Hải - Phó Tổng Giám đốc BVBank (bên trái) và Bà Joanne Vaughan - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty HRS ký kết hợp tác

Phát biểu tại sự kiện, Ông Phan Việt Hải - Phó Tổng Giám đốc BVBank nhấn mạnh "Thông qua hợp tác với HRS, BVBank tiếp tục đưa công nghệ và năng lực tài chính vào sâu hơn trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp, qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán mà còn góp phần tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Hợp tác với HRS cũng thể hiện cam kết của hai bên trong việc đồng hành cùng ngành khách sạn trên hành trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến những chuẩn mực dịch vụ ngày càng hiện đại. Đây cũng là một trong những minh chứng cho cam kết "Chúng tôi bắt đầu từ BẠN" mà BVBank luôn kiên định theo đuổi."

Ông Phan Việt Hải - Phó Tổng Giám đốc BVBank phát biểu tại lễ ký kết

Về phía HRS, Bà Joanne Vaughan - Founder & CEO cũng chia sẻ " Với hơn 35 năm kinh nghiệm và 16.500 khách hàng trên toàn thế giới, ngày hôm nay, HRS tự hào là đối tác Oracle Hospitality lớn nhất trên toàn cầu. Trong hơn 8 năm gia nhập thị trường Việt Nam, HRS chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nói chung và thị trường khách sạn nói riêng. Chính vì vậy việc mang đến các giải pháp thanh toán tiện lợi, tích hợp vào hệ thống mà khách sạn đang sử dụng là một trong các yếu tố góp phần phát triển ngành du lịch - khách sạn. Đây cũng chính là giá trị mà mối quan hệ hợp tác giữa HRS và BVBank hướng tới, thông qua HRS Pay. Bằng việc kết hợp nền tảng công nghệ HRS Pay với hạ tầng ngân hàng đáng tin cậy của BVBank, hai bên xây dựng một cầu nối giúp các khách hàng chung của hai bên có thể vận hành dòng tiền một cách đơn giản và thuận tiện"

Bà Joanne Vaughan - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty HRS phát biểu tại lễ ký kết

Tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ

Trong bối cảnh ngành khách sạn đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nhu cầu tích hợp thanh toán trực tiếp vào các hệ thống vận hành ngày càng gia tăng. Trên cơ sở hợp tác với HRS, BVBank tiếp tục phát triển và mở rộng các tính năng như Pay by Link và thanh toán trực tuyến, hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán dành riêng cho ngành dịch vụ lưu trú.

Bên cạnh các giải pháp thanh toán hiện hữu, BVBank và HRS định hướng mở rộng hợp tác thông qua việc tích hợp các giải pháp Dynamic Currency Conversion (DCC) và Cross-border Payment, góp phần kiến tạo trải nghiệm thanh toán quốc tế liền mạch cho ngành lưu trú tại Việt Nam.

Với DCC, du khách quốc tế có thể chủ động xem trước giá trị giao dịch và thanh toán bằng chính đồng tiền bản địa của mình ngay tại thời điểm thanh toán, mang lại sự minh bạch, thuận tiện và an tâm hơn trong quá trình lưu trú. Đồng thời, giải pháp Cross-border Payment cho phép khách hàng quốc tế thực hiện chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng tại quốc gia sở tại, đơn giản hóa quy trình thanh toán, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch và nâng cao trải nghiệm đặt phòng xuyên biên giới.

Việc tích hợp các giải pháp thanh toán quốc tế tiên tiến này không chỉ giúp các cơ sở lưu trú mở rộng khả năng tiếp cận nguồn khách toàn cầu, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu, mà còn khẳng định cam kết của BVBank và HRS trong việc xây dựng một hệ sinh thái thanh toán du lịch hiện đại, an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch và khách sạn Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Hợp tác với HRS là một bước tiến trong chiến lược của BVBank nhằm phát triển các giải pháp tài chính chuyên biệt theo từng ngành nghề, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với các nền tảng công nghệ quốc tế. Qua đó, ngân hàng không chỉ nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp thanh toán mà còn tạo nền tảng để mở rộng hợp tác với các chuỗi khách sạn lớn tại Việt Nam và quốc tế.

Để tăng cường năng lực công nghệ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, BVBank cũng đã và đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp nền tảng công nghệ lõi. Vừa qua BVBank cũng đã khởi động dự án nâng cấp hệ thống Oracle Flexcube từ phiên bản V11 lên phiên bản mới nhất 14.8 - tạo nền tảng cho việc tiếp tục triển khai các chương trình số hóa quy mô lớn trong thời gian tới. Trên nền tảng công nghệ mới, BVBank sẽ tập trung hiện đại hóa quy trình cấp tín dụng, nâng cấp nền tảng giao dịch trực tuyến, tăng cường năng lực quản trị và phân tích dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI vào hoạt động vận hành và phục vụ khách hàng. Đây là nền tảng để BVBank tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt, chuyên biệt và phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, từng ngành nghề.